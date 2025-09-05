Gente

La duquesa de Kent falleció a los 92 años

La duquesa de Kent, esposa el primo de Isabel II, falleció anoche en el Palacio de Kensington. Así lo anunció la familia real británica.

Por ABC Color
05 de septiembre de 2025 - 10:22
La duquesa de Kent murió a los 92 años. (DAVE GAYWOOD / AFP)
La duquesa Catalina de Kent falleció a los 92 años, así lo confirmó la familia real británica hoy viernes. “Con profundo pesar, el Palacio de Buckingham anuncia el fallecimiento de Su Alteza Real la Duquesa de Kent. Su Alteza Real falleció pacíficamente anoche en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family.

El duque y la duquesa de Kent en la inauguración del mosaico en la base de la Torre Grenfell como parte de las conmemoraciones en el aniversario del incendio de Grenfell en el oeste de Londres, el 14 de junio de 2018. (Stefan Rousseau / POOL / AFP)
El duque y la duquesa de Kent en la inauguración del mosaico en la base de la Torre Grenfell como parte de las conmemoraciones en el aniversario del incendio de Grenfell en el oeste de Londres, el 14 de junio de 2018. (Stefan Rousseau / POOL / AFP)

El Rey, la Reina y todos los miembros de la Familia Real se unen al Duque de Kent, sus hijos y nietos en el duelo por su pérdida y recuerdan con cariño la devoción de toda la vida de la Duquesa a todas las organizaciones con las que estuvo vinculada, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes”, continúa el comunicado publicado en las redes sociales.

El príncipe Eduardo, duque de Kent, y Catalina, duquesa de Kent, abandonan la Catedral de San Pablo después de un servicio nacional de acción de gracias para celebrar el Jubileo de Diamante de la Reina en Londres el 5 de junio de 2012. (IAN KINGTON / AFP)
El príncipe Eduardo, duque de Kent, y Catalina, duquesa de Kent, abandonan la Catedral de San Pablo después de un servicio nacional de acción de gracias para celebrar el Jubileo de Diamante de la Reina en Londres el 5 de junio de 2012. (IAN KINGTON / AFP)

La duquesa de Kent era esposa del príncipe Eduardo, duque de Kent y primo de la fallecida Isabel II. Catalina y Eduardo tuvieron tres hijos: George, conde St. Andrews; Lady Helen Taylor y Lord Nicholas Windsor, quienes les dieron 10 nietos.

