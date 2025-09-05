La duquesa de Kent falleció a los 92 años

La duquesa Catalina de Kent falleció a los 92 años, así lo confirmó la familia real británica hoy viernes. “Con profundo pesar, el Palacio de Buckingham anuncia el fallecimiento de Su Alteza Real la Duquesa de Kent. Su Alteza Real falleció pacíficamente anoche en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family.

“El Rey, la Reina y todos los miembros de la Familia Real se unen al Duque de Kent, sus hijos y nietos en el duelo por su pérdida y recuerdan con cariño la devoción de toda la vida de la Duquesa a todas las organizaciones con las que estuvo vinculada, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes”, continúa el comunicado publicado en las redes sociales.

La duquesa de Kent era esposa del príncipe Eduardo, duque de Kent y primo de la fallecida Isabel II. Catalina y Eduardo tuvieron tres hijos: George, conde St. Andrews; Lady Helen Taylor y Lord Nicholas Windsor, quienes les dieron 10 nietos.