Kate Middleton estrena look a la vuelta de sus vacaciones

Tras varias semanas de vacaciones, Kate Middleton reapareció en un compromiso oficial junto al príncipe William. La princesa de Gales estrena look, pues ahora luce una cabellera más rubia.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 09:25
Kate Middleton estrena look y sonríe a su llegada para visitar los jardines recientemente transformados del Museo de Historia Natural, en Londres. (Ben STANSALL / AFP)
Kate Middleton y William de Inglaterra retomaron sus actividades oficiales tras siete semanas de vacaciones en Escocia junto a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. Y lo que más llamó la atención tras el regreso a la agenda real, fue el nuevo color de pelo de la princesa de Gales.

Los príncipes de Gales visitaron los jardines recientemente transformados del Museo de Historia Natural, en Londres. (Ben STANSALL / AFP)
La princesa Kate Middleton llegó con una caballera más rubia, que le queda más que bien, a visitar los jardines recientemente transformados del Museo de Historia Natural, en Londres.

En esta imagen se observa mejor la cabellera rubia que estrena la princesa Kate Middleton. (Ben STANSALL / AFP)
La esposa del príncipe William se aclaró su larga melena y reaparece tras sus días de relax rejuvenecida y radiante, como queriendo marcar el inicio de un nuevo ciclo en su vida tras superar el cáncer.

