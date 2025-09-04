Kate Middleton estrena look a la vuelta de sus vacaciones

Kate Middleton y William de Inglaterra retomaron sus actividades oficiales tras siete semanas de vacaciones en Escocia junto a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. Y lo que más llamó la atención tras el regreso a la agenda real, fue el nuevo color de pelo de la princesa de Gales.

La princesa Kate Middleton llegó con una caballera más rubia, que le queda más que bien, a visitar los jardines recientemente transformados del Museo de Historia Natural, en Londres.

La esposa del príncipe William se aclaró su larga melena y reaparece tras sus días de relax rejuvenecida y radiante, como queriendo marcar el inicio de un nuevo ciclo en su vida tras superar el cáncer.