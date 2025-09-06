Harry Styles y Zoë Kravitz: rumores de romance en Williamsburg.

Fuentes cercanas a Harry Styles informaron que la relación va más allá de un simple coqueteo. “Es difícil salir con alguien siendo una celebridad… Harry no habría hecho público esto si no significara algo”, afirmó un colaborador musical del cantante, aunque matizó que todo es “muy nuevo y fresco” y que ambos “se están divirtiendo”. Otro allegado enfatizó que Styles tiende a evitar etiquetas y que está disfrutando el momento.

Tras concluir su exitosa gira mundial de dos años en julio de 2023 en Italia, Harry Styles, de 31 años, ha mantenido un perfil bajo. Ha sido visto en cafés de North London, corrió la maratón de Tokio en marzo y pasó desapercibido durante la proclamación del papa León León XIV Roma en mayo. Incluso se ha especulado sobre un posible trasplante capilar durante este período de descanso.

Harry Styles también fue captado en París durante el matrimonio de Charles Porch y Robert Denning, donde ayudó a Carole Radziwill a subir unas escaleras, mostrando su lado caballeroso fuera del escenario.

Zoë Kravitz, su vida en Williamsburg y amores pasados

Zoë Kravitz, de 36 años, reside desde hace años en Williamsburg y solía compartir su apartamento con Channing Tatum, de quien se separó en octubre pasado, tras un compromiso de casi un año. Anteriormente, la actriz estuvo casada con Karl Glusman entre 2019 y 2020. Más recientemente fue vista junto a Austin Butler, su compañero en la película “Caught Stealing”, en bares de París y en el estreno neoyorquino del filme.

El historial amoroso de Styles

Esta es la relación de mayor perfil para Styles desde su romance público con Olivia Wilde, que se desarrolló después de que ambos coincidieran en el rodaje de “Don’t Worry Darling” entre 2020 y 2022. Su relación provocó tensiones en el set y fue objeto de especulaciones sobre un triángulo amoroso con Florence Pugh.

Durante su tiempo fuera de los escenarios, Styles también ha sido relacionado con Emily Ratajkowski, Taylor Russell, Olivia Dean y, más recientemente, fue fotografiado besando a Ella Kenny en el festival Glastonbury este junio.

