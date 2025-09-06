Gente

Lory Anderson cumple 43: “Solo puedo ser agradecida a la vida”

La conductora y actriz Loreley Anderson está de cumpleaños. “¡Hoy llego a los 43! ¡Y solo puedo ser agradecida a la vida!“, expresó feliz Lory.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 12:11
Lory Anderson recibe feliz sus 43 años de vida, rodeada de su esposo Javier Omella y sus hijos Martina y Felipe.
Lory Anderson, la eterna princesita de las obras teatrales infantiles, nació el 6 de setiembre de 1982. Así que, hoy es su cumpleaños y está pasando su “día dichoso” rodeada del amor de su esposo Javier Omella y sus hijos Martina y Felipe.

Lory Anderson se mostró muy agradecida a la vida al completar una nueva vuelta al sol. (Instagram/Lory Anderson)
La conductora y actriz se mostró feliz y agradecida al completar una nueva vuelta al sol. “¡Hoy llego a los 43! ¡Y solo puedo ser agradecida a la vida! ¡Disfruto de muchos momentos de felicidad! ¡Mi mayor sueño mi familia! Encontré un compañero maravilloso de risas y con el que soñamos muchísimo! ¡Dios me dio hijos fabulosos de los que no puedo estar más orgullosa!“, comenzó expresando Lory Anderson en su cuenta de Instagram.

“Vengo de una familia hermosa con la que tuve una infancia increíble y donde me apoyaron siempre a lograr todooo lo que me propuse y soñé. ¡Hoy soy quien soy porque mi mamá es lo mejor del mundo! ¡Porque tuve un papá de otro planeta y tengo 3 hermanos geniales!“, siguió contando Loreley Anderson al recibir su cumpleaños número 43.

La recordada conductora de LoryToons además reflexionó: “La vida no es todo sonrisas y alegría, hay días, momentos, situaciones muy difíciles. Otros un poco cansadores y también algunos tristes, otros de enojo, pero también y en su mayoría, en mi vida hay momentos mágicos de risas y alegrías y esos son los que guardo siempre en mi corazón y los que me hacen resumir que me siento feliz”.

“Gracias a todos por el cariño de tantos años (casi 30 años) y el respeto de siempre. Por todo esto solo puedo decir hoy gracias, gracias, gracias y recibo este nuevo año con ganas de seguir soñando y disfrutando de las cosas bonitas y sabiendo que a pesar de tener el corazón roto para siempre puedo ser muy muy feliz. ¡Porque así es la mejor manera de tener presente a los que amamos y ya no están! ¡Siendo felices y disfrutando!“, finaliza el texto que compartió Lory Anderson el día de su cumpleaños.

