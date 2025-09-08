Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 13 años de su fallecimiento.

Benjamín Vicuña, quien suele rememorar a su hija en cada aniversario y cumpleaños, compartió este año un emotivo video en redes sociales. En las imágenes, se lo ve disfrutando momentos de risas, besos y abrazos junto a Blanca y Bautista, otro de los hijos que tuvo con Pampita. El video estuvo acompañado por la canción “Pienso en ti”, de Manuel García y Fernando Ubiergo.

El actor chileno volvió a abrir su corazón con un mensaje cargado de dolor y ternura, al recordar la muerte de su hija Blanca, quien falleció hace 13 años.

“Blanca. Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo, como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje”, escribió el actor, dando inicio a una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y el duelo.

Con metáforas cargadas de sensibilidad, Vicuña agregó: “El frío me penetra hasta los huesos, pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento. Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”.

También reconoció el dolor persistente frente a la pérdida: “A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños. Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar”.

Finalmente, cerró su mensaje con un homenaje a la vida y al recuerdo que mantiene viva a Blanca en su cotidianidad: “Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”.

La publicación, que rápidamente conmovió a sus seguidores, se suma a los mensajes que Vicuña suele dedicar a su hija en cada aniversario, manteniendo intacto el recuerdo de quien, como él mismo escribe, dejó una huella imborrable.