Leé las confesiones de Wanda Nara

Wanda Nara abrió su corazón y habló de varios temas relacionados a su vida familiar, la cotidianeidad y, por supuesto, también se refirió a sus exparejas en el nuevo programa de Telefe llamado Ferné con Grego, conducido por Gregorio Rossello.

En un mano a mano imperdible la mediática Wanda no se guardó nada. Habló de sus relaciones con sus exmaridos Maxi López y Mauro Icardi, y también con el músico L-Gante.

Wanda Nara reveló, entre otras cosas, que el día que dejó a López este le pidió buscar la nena tras sus tres hijos varones: Valentino, Benedicto y Constantino. Mientras que Icardi en medio de su escandalosa separación le decía: “Busquemos el varón”. Además, aseguró que L-Gante le propuso matrimonio.

Wanda y su rol de madre

También habló de su vida como mamá de cinco chicos y lejos de su país: “Si tuviera que elegir, elegiría lo mismo. Me dediqué 17 años al crecimiento de mis hijos, los llevé al jardín y hoy Valentino ya es grande, tiene su novia y juega en River. Ahora decidí volver porque ya no puedo organizar de otra manera”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: La China Suárez está embarazada de Icardi, según Wanda

“Lo increíble es que yo nunca dejé de estar vigente en Argentina. En 17 años no hubo una semana en la que no fuese titular de revista o no tuviera una propuesta de trabajo cada vez que venía. Yo eso siempre se lo voy a agradecer a mi país”, expresó Wanda Nara en el programa de Grego Rossello.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, la empresaria y conductora argentina Wanda Nara aseguró sobre la crianza de sus hijos: “No existen nenes más educados, responsables e inteligentes. La vida es eso y nadie les va a decir ‘tu mamá es esto’. Ellos nacieron de mi panza. Valentino nació y viajaba conmigo para todos lados. ¿Quién le va a contar a mis hijos quién soy yo?”.

Icardi “no tiene amigos”, según Wanda

Sobre su matrimonio con Mauro Icardi también contó que el futbolista del Galatasaray “no tiene amigos”. “En los 12 años que estuve con él nunca tuvo un jueves con amigos, una comida con el hermano, un tenis con algún primo. Yo sí las tenía y, sin darme cuenta, me fui alejando. Además, me daba culpa irme porque lo dejaba solo”, expresó Wanda Nara.

Lea más: Wanda Nara contó la verdadera causa de su separación de Icardi

Solita y sola

La mediática argentina además aseguró que actualmente no está en una relación de pareja. “Estoy soltera, algo increíble, porque estuve siempre de novia y muchos años casada. Me gusta estar sola. Me adapté bastante bien creo y hago de hombre en muchas cosas que tengo que solucionar. Aunque lo hago llamando, pero bueno, antes delegaba mucho. Espero estar por lo menos un año soltera”, dijo Wanda Nara, quien también confesó que los hombres le escriben mucho en las redes sociales, pero que no piensa en una nueva relación amorosa.