La China Suárez está embarazada de Icardi, según Wanda

El encuentro con los periodistas tuvo lugar en la mañana, poco después de que Wanda Nara desembarcara en la capital. Durante el diálogo con “Puro Show” (eltrece), Nara fue consultada por la relación entre China Suárez y Mauro Icardi. Fue entonces cuando deslizó la presunta noticia: “Quizás pronto ya tengan la noticia que nos imaginamos, Mauro me lo contó”, afirmó.

Al ser repreguntada por los cronistas sobre la veracidad de la información, Wanda confirmó que fue Icardi quien se lo comunicó: “Sí, sí, sí. Me lo contó él”, reiteró ante la prensa, dejando en claro que el futbolista fue la fuente de la noticia.

Lea más: Mauro Icardi vuelve con gol y dedica emotivo mensaje a La China Suárez y sus hijas

Contexto de la conversación

Wanda Nara detalló que la charla con Mauro Icardi se realizó vía telefónica y que el motivo no estuvo vinculado exclusivamente a este tema. “Llamó para un montón de cosas, no voy a hablar de cosas que a mí no me pertenecen. Pero la verdad es que a mí ya me aburrieron un montón”, expresó, haciendo evidente su malestar ante la persistencia de situaciones relacionadas con su expareja y China Suárez.

Frente a la pregunta de una periodista sobre los motivos por los cuales Icardi le habría transmitido la supuesta noticia del embarazo, Nara mostró su cansancio con el tema y respondió: “La verdad no sé...”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aclaraciones sobre la supuesta noticia

Wanda Nara evitó calificar el posible embarazo como una novedad de gran impacto y aclaró: “No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar. Después se verá con el tiempo. Hablé yo por teléfono”. Ante la insistencia sobre cómo maneja este tipo de información con sus hijas, Nara aseguró que no siente la obligación de compartir detalles personales con ellas, pero recalcó que están en libertad de comunicarse en cualquier momento: “Yo no tengo por qué contarles cosas a mis hijas. Ellas tienen las vías desbloqueadas para poder hablar en cualquier momento”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el cierre de la entrevista, la periodista Fernanda Iglesias volvió a preguntarle directamente si la China Suárez está efectivamente embarazada. Nara respondió con cautela: “Ya lo veremos muy pronto, me llamaron para contarme un montón de cosas, entre otras. No sé si será verdad, quizás me mintieron, no me interesa”.

Por el momento, ni la China Suárez ni Mauro Icardi han realizado declaraciones públicas confirmando o desmintiendo la información brindada por Wanda Nara.

Fuente: Clarín.com