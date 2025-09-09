El albirrojo Tonny Sanabria celebra desde Perú la vida de su segunda hija

Tonny Sanabria celebra desde la distancia la vida de su segunda hija, la tierna Mía, quien hoy llega al cuarto añito. El orgulloso papá, en medio de la concentración para el encuentro de esta noche de la Albirroja ante el seleccionado de Perú, se tomó un tiempo para escribir en su cuenta de Instagram unas líneas dirigidas a la más pequeñita de la familia.

“Hoy hace 4 años llegabas a nuestras vidas para llenarnos de alegría, paz y tranquilidad. Nunca pierdas la sonrisa, el respeto hacia los demás y ese don de convencerme poniéndome esa carita tan tierna”, comenzó escribiendo Tonny Sanabria.

Tonny y la promesa a Mía: “En unos días festejamos”

“Otro cumple más que me toca pasar lejos de vos y aguantar que me digas: ‘Papi, siempre está trabajando y nunca está en mi cumpleaños’. Pero en unos días festejamos y estamos juntos de vuelta“, expresó Tonny Sanabria, quien además deseó a Mía: “Que sean muchos más y esté yo ahí para verte crecer. Feliz cumpleaños y larga vida a la mejor hermana menor del mundo. Te ama, tu papi”.

Tonny Sanabria es papá de la cumpleañera Mía y la hermana mayor Arianna, quien en noviembre cumplirá 6 añitos. Así que, cuando el futbolista regrese a Italia habrá un festejo tras otro.

