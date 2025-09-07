Conocé a las parejas de los jugadores de la Albirroja

Los futbolistas albirrojos disfrutan de la exitosa campaña que devolvió la alegría al pueblo paraguayo, pues nuestra selección jugará nuevamente un Mundial luego de 16 años. Y cada jugador tiene una fan incondicional, que siempre está a su lado, en las buenas y en las malas, y se trata de la esposa o de la novia.

En el caso de Matías Galarza, es su novia Jessica Marecos quien siempre está para apoyarlo con mucho amor. Y Diego Gómez cuenta con el incondicional aliento de su novia Geraldine Villagra.

Lea más: Ellas son las hinchas más bellas de la Albirroja

El número 10 de la Albirroja, Miguel Almirón, tiene a su esposa Alexia Notto siempre presente a su lado, así como a su hijito Francesco. Mientras la más fanática seguidora de Ángel Romero es su pareja Gabriela Miskinich, madre de sus hijos Ciro y Zadquiel.

Lea más: Julio Enciso y el emotivo mensaje dedicado a su fallecido abuelo

El recién casado Julio Enciso cuenta con el acompañamiento de su esposa, la colombiana Melissa Cardona. Y, por su parte, el capitán de la Albirroja Gustavo Gómez tiene a su lado a Jazmín Torres, su esposa desde hace 11 años y madre de sus hijos Pía y Lucca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

El arquero de la Selección Paraguaya de Fútbol, Junior Fernández, está casado con Silvia Santander, la más fanática del Gatito, y madre de Rafaella y Sophie. Mientras, Alexis Pulpito Duarte recibe el aliento incondicional de su esposa Jazmín Alcaraz, quien lo convirtió en papá de Ángel Benjamín.