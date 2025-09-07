Gente

Conocé a las parejas de los jugadores de la Albirroja

Los futbolistas de la Albirroja disfrutan de la clasificación al Mundial 2026. Y al lado de quienes concretaron este sueño largamente acariciado por todos los paraguayos, siempre están sus novias y sus esposas para apoyarlos. Pasá a conocer a las parejas de algunos de los jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color
07 de septiembre de 2025 - 10:00
Matías Galarza y su bella novia Jessica Marecos.
Matías Galarza y su bella novia Jessica Marecos.Instagram/Jessica Marecos

Los futbolistas albirrojos disfrutan de la exitosa campaña que devolvió la alegría al pueblo paraguayo, pues nuestra selección jugará nuevamente un Mundial luego de 16 años. Y cada jugador tiene una fan incondicional, que siempre está a su lado, en las buenas y en las malas, y se trata de la esposa o de la novia.

En el caso de Matías Galarza, es su novia Jessica Marecos quien siempre está para apoyarlo con mucho amor. Y Diego Gómez cuenta con el incondicional aliento de su novia Geraldine Villagra.

¡Linda parejita! Geraldine Villagra es la novia de Diego Gómez. (Instagram/Geraldine Villagra)
¡Linda parejita! Geraldine Villagra es la novia de Diego Gómez. (Instagram/Geraldine Villagra)

¡Siempre enamorados! Alexia Notto y Miguel Almirón. La joven es la bella esposa del albirrojo. (Instagram/Alexia Notto)
¡Siempre enamorados! Alexia Notto y Miguel Almirón. La joven es la bella esposa del albirrojo. (Instagram/Alexia Notto)

El número 10 de la Albirroja, Miguel Almirón, tiene a su esposa Alexia Notto siempre presente a su lado, así como a su hijito Francesco. Mientras la más fanática seguidora de Ángel Romero es su pareja Gabriela Miskinich, madre de sus hijos Ciro y Zadquiel.

Gabriela Miskinich es la pareja de Ángel Romero y madre de sus dos hijos. (Instagram/Gabriela Miskinich)
Gabriela Miskinich es la pareja de Ángel Romero y madre de sus dos hijos. (Instagram/Gabriela Miskinich)

“No hay palabras suficientes para describir lo afortunada que soy por tenerte", destacó Melissa Cardona en su mensaje a Julio Enciso. (Instagram/Melissa Cardona)
¡Recién casados! Melissa Cardona y Julio Enciso. (Instagram/Melissa Cardona)

El recién casado Julio Enciso cuenta con el acompañamiento de su esposa, la colombiana Melissa Cardona. Y, por su parte, el capitán de la Albirroja Gustavo Gómez tiene a su lado a Jazmín Torres, su esposa desde hace 11 años y madre de sus hijos Pía y Lucca.

Jazmín Torres es la esposa de Gustavo Gómez hace 11 años. (Instagram/Jazmín Torres)
Jazmín Torres es la esposa de Gustavo Gómez desde hace 11 años. (Instagram/Jazmín Torres)

La bonita Silvia Santander es la esposa del portero Junior Gatito Fernández. (Instagram/Junior Fernández)
La bonita Silvia Santander es la esposa del portero Junior Gatito Fernández. (Instagram/Junior Fernández)

El arquero de la Selección Paraguaya de Fútbol, Junior Fernández, está casado con Silvia Santander, la más fanática del Gatito, y madre de Rafaella y Sophie. Mientras, Alexis Pulpito Duarte recibe el aliento incondicional de su esposa Jazmín Alcaraz, quien lo convirtió en papá de Ángel Benjamín.

Alexis Duarte y su esposa Jazmín Alcaraz. (Captura de la historia de Instagram de Jazmín Alcaraz)
Alexis Duarte y su esposa Jazmín Alcaraz. (Captura de la historia de Instagram de Jazmín Alcaraz)
