Conocé a la incondicional esposa de Gustavo Alfaro

Gustavo Julio Alfaro Mereles (63), el entrenador de la Albirroja, lleva toda una vida junto a Daniela Pignolo, su amada esposa y madre de sus hijas Agustina y Josefina.

Gustavo Alfaro y Daniela Pignolo, docente de Contabilidad y Economía, suman más de 30 años de matrimonio y ya llevan cuatro décadas juntos.

Hace un tiempo, la esposa del DT de la Albirroja había contado a un medio ecuatoriano que “El Profe” Alfaro la conquistó con canciones de Serrat y a través de largas cartas, porque según Daniela Pignolo el entrenador de fútbol es “muy romántico”.

Además, Daniela Pignolo había destacado que a Gustavo Alfaro le gusta comer un buen asado argentino junto a su “Tridente”, como llama a su esposa e hijas, las más incondicionales fans del entrenador nacido en Rafaela.

Daniela Pignolo y sus hijas Agustina y Josefina son los grandes amores de Gustavo Alfaro y están junto a él en cada partido de la vida y en la cancha, apoyándolo siempre. Tal como en el último partido de Paraguay ante Ecuador, cuando llegaron a tierra guaraní Daniela y Josefina, la menor de sus hijas, quien vino desde Francia donde está trabajando, para estar al lado de su padre.

El apoyo de su familia es fundamental para el DT Gustavo Alfaro y tras la clasificación de la Albirroja agradeció especialmente a su esposa e hijas, en la conferencia de prensa, expresando emocionado: “Siempre digo que no me alcanzaría todo el cemento del mundo para hacerle un monumento a mi esposa, por todo lo que me bancó. Sin el apoyo de mi familia hubiera sido imposible lograr todo lo que logré”.