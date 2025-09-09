Patrick Schwarzenegger y Abby Champion dieron el “sí, quiero” a orillas de un lago en el exclusivo club de campo Gozzer Ranch en Couer D’Alene, Idaho. Y, por supuesto, estuvieron acompañados de sus familiares, entre quienes se encontraba el famoso actor Arnold Schwarzenegger, papá del novio.

La parejita formada por Patrick Schwarzenegger, protagonista de The White Lotus, y la modelo Abby Champion, ya lleva casi 10 años junta y dio el “sí, quiero” tras haberse comprometido hace un año y medio.

Patrick Schwarzenegger tiene 31 años y el día de su boda estuvo acompañado de su famoso padre Arnold Schwarzenegger, su madre María Shriver y su hermana mayor Katherine Schwarzenegger.