Gente

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion dieron el “sí, quiero”

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion unieron sus vidas en matrimonio el pasado sábado en Idaho, Estados Unidos. La boda del hijo del icónico actor Arnold Schwarzenegger fue muy íntima y solo reunió a familiares y amigos.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 10:56
Patrick Schwarzenegger y Abby Champion son los protagonistas de la nueva campaña de Skims.
Patrick Schwarzenegger y Abby Champion ya son marido y mujer. Instagram/Patrick Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion dieron el “sí, quiero” a orillas de un lago en el exclusivo club de campo Gozzer Ranch en Couer D’Alene, Idaho. Y, por supuesto, estuvieron acompañados de sus familiares, entre quienes se encontraba el famoso actor Arnold Schwarzenegger, papá del novio.

Lea más: ¡Papá Orgulloso! Arnold Schwarzenegger asistió al estreno de la película de su hijo

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion se casaron el sábado 6 de setiembre. (Instagram/Abby Champion)
Patrick Schwarzenegger y Abby Champion se casaron el sábado 6 de setiembre. (Instagram/Abby Champion)

La parejita formada por Patrick Schwarzenegger, protagonista de The White Lotus, y la modelo Abby Champion, ya lleva casi 10 años junta y dio el “sí, quiero” tras haberse comprometido hace un año y medio.

Lea más: Patrick Schwarzenegger y su novia protagonizan la nueva campaña de Skims, la marca de Kim Kardashian

Patrick Schwarzenegger estuvo acompañado de su padre, Arnold Schwarzenegger, el día de su boda. (Chris DELMAS / AFP)
Patrick Schwarzenegger estuvo acompañado de su padre, Arnold Schwarzenegger, el día de su boda. (Chris DELMAS / AFP)

Patrick Schwarzenegger tiene 31 años y el día de su boda estuvo acompañado de su famoso padre Arnold Schwarzenegger, su madre María Shriver y su hermana mayor Katherine Schwarzenegger.

Enlace copiado