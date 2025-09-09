Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo

“Esto no es IA”, con este textito junto a una postal donde se hace notar su incipiente pancita, la actriz española Úrsula Corberó (36) anunció su embarazo.

El bebé en camino es fruto de su amor con el actor argentino Ricardo Mario Darín, más conocido como Chino Darín (36), quien compartió la publicación de su novia en sus historias de Instagram y escribió: “Esto”, y luego agregó: “Y esto” junto a unos emojis de corazones y carita enamorada.

Lea más: Chino Darín y Joaquín Furriel filman en el Mercado 4 y se divierten

Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron a finales de 2015 durante el rodaje de la serie española La Embajada y en los primeros meses de 2016 fueron captados juntitos por los paparazzi. Así que, en breve la parejita cumplirá una década de puro amor, ya con su mejor regalo en brazos.