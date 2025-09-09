Gente

Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo

La española Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín están en la dulce espera de su primer hijo. Así lo anunció la actriz que da vida a Tokio en La Casa de Papel.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 14:59
Úrsula Corberó y Chino Darín pronto se estrenarán como padres.
Úrsula Corberó y Chino Darín pronto se estrenarán como padres.Instagram/Chino Darín

“Esto no es IA”, con este textito junto a una postal donde se hace notar su incipiente pancita, la actriz española Úrsula Corberó (36) anunció su embarazo.

Con esta postal Úrsula Corberó anunció su embarazo. (Instagram/Úrsula Corberó)
Con esta postal Úrsula Corberó anunció su embarazo. (Instagram/Úrsula Corberó)

El bebé en camino es fruto de su amor con el actor argentino Ricardo Mario Darín, más conocido como Chino Darín (36), quien compartió la publicación de su novia en sus historias de Instagram y escribió: “Esto”, y luego agregó: “Y esto” junto a unos emojis de corazones y carita enamorada.

Chino Darín y Úrsula Corberó llevan casi una década juntos. (Instagram/Chino Darín)
Chino Darín y Úrsula Corberó llevan casi una década juntos. (Instagram/Chino Darín)

Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron a finales de 2015 durante el rodaje de la serie española La Embajada y en los primeros meses de 2016 fueron captados juntitos por los paparazzi. Así que, en breve la parejita cumplirá una década de puro amor, ya con su mejor regalo en brazos.

