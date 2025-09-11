Gente

La triste pérdida de Juanes, falleció su madre Alicia

El cantautor colombiano Juanes está atravesando uno de los momentos más duros de su vida. Su madre Alicia Vásquez partió a los 95 años.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 09:20
Juanes con su madre, doña Alicia Vásquez.
Juanes con su madre, doña Alicia Vásquez.Instagram/Juanes

Juan Esteban Aristizábal (53) está viviendo un momento muy triste, pues su madre Alicia Vásquez falleció a los 95 años, ayer en Medellín, Colombia.

Juanes siempre destacó que su mayor inspiración y gran apoyo desde los inicios de su exitosa carrera artística fue su querida mamá.

Alicia Vásquez, mamá de Juanes, falleció ayer en Medellín. (Instagram/Juanes)
El intérprete de La camisa negra lleva un tatuaje con el rostro de su madre en su brazo derecho, que ahora queda como símbolo del amor eterno de doña Alicia Vásquez.

Juanes junto a su madre, Alicia Vásquez, y otros familiares. (Instagram/Juanes)
