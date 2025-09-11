La triste pérdida de Juanes, falleció su madre Alicia

Juan Esteban Aristizábal (53) está viviendo un momento muy triste, pues su madre Alicia Vásquez falleció a los 95 años, ayer en Medellín, Colombia.

Juanes siempre destacó que su mayor inspiración y gran apoyo desde los inicios de su exitosa carrera artística fue su querida mamá.

El intérprete de La camisa negra lleva un tatuaje con el rostro de su madre en su brazo derecho, que ahora queda como símbolo del amor eterno de doña Alicia Vásquez.