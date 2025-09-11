Nadia Ferreira contó: “No veo muy bien de lejos” y por eso Marc Anthony le hizo un regalo muy especial

Nadia Ferreira contó sin rodeos en una entrevista en la previa de Premios Juventud: “Yo no veo muy bien de lejos”. Además, reveló que para superar ese problemita, Marc Anthony le hizo un regalo muy especial. Te contamos de qué se trata...