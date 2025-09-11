Gente

Nadia Ferreira contó: “No veo muy bien de lejos” y por eso Marc Anthony le hizo un regalo muy especial

Nadia Ferreira contó sin rodeos en una entrevista en la previa de Premios Juventud: “Yo no veo muy bien de lejos”. Además, reveló que para superar ese problemita, Marc Anthony le hizo un regalo muy especial. Te contamos de qué se trata...

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 16:18

Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud el próximo 25 de setiembre, así como ya lo fue en la 37 edición de los Premio lo Nuestro, en el Kaseya Center de Miami.

En una entrevista publicada en la cuenta de Instagram de Premios Juventud, la paraguaya Nadia Ferreira, quien en dos semanas será host de dicha premiación en Panamá, confesó para sorpresa de todos: “Yo no veo muy bien de lejos”. Además, reveló que para poder leer cuando le toca ser presentadora de algún premio, tiene su propio teleprónter para practicar en su casa, un regalo de su esposo Marc Anthony.

Lea más: Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud 2025

Nuestra compatriota Nadia Ferreira será presentadora de "Noche de Estrellas" en la previa de Premio Lo Nuestro. (Instagram/Nadia Ferreira)
Nuestra compatriota Nadia Ferreira fue presentadora de "Noche de Estrellas" en la previa de Premio Lo Nuestro. En aquella ocasión su esposo Marc Anthony el regaló un teleprónter para que practicara en su casa. (Instagram/Nadia Ferreira)

“Yo no veo muy bien de lejos. Entonces, mi preocupación... Yo se lo decía a Marc: ‘Mi amor, le digo. Yo nunca he hecho esto, lo voy a hacer por primera vez’. Y bueno, él me conoce, sabe que yo cuando me comprometo a hacer algo, lo quiero hacer bien y obviamente tomo la responsabilidad. Y digo, ¿Cómo voy a hacer con el teleprónter? ¿Qué hago?“, recordó Nadia Ferreira sobre la anécdota de hace unos meses.

Lea más: Nadia Ferreira fue nombrada embajadora global de la Fundación Maestro Cares

“Y, de repente, me dice: “Mira, má, aquí tienes para que practiques y para que llegues a Premio Lo Nuestro segura de saber que hiciste tu tarea en casa. Así fue cómo llegó el teleprónter a mi casa y verdaderamente me ha ayudado bastante”, reveló Nadia Ferreira entre risas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nadia Ferreira anunció feliz y emocionada que será host de Premios Juventud. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)
Hace unos días, Nadia Ferreira anunció feliz y emocionada que será host de Premios Juventud. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)

“Estoy dándole de nuevo al teleprónter”, destacó Nadia Ferreira sobre su preparación como host de Premios Juventud 2025, donde estará acompañada de Clarissa Molina y Alejandra Espinoza. La noche de premiación será transmitida el jueves 25 de setiembre por Univisión y Vix.

Enlace copiado