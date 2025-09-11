Nadia Ferreira contó: “No veo muy bien de lejos” y por eso Marc Anthony le hizo un regalo muy especial

Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud el próximo 25 de setiembre, así como ya lo fue en la 37 edición de los Premio lo Nuestro, en el Kaseya Center de Miami.
En una entrevista publicada en la cuenta de Instagram de Premios Juventud, la paraguaya Nadia Ferreira, quien en dos semanas será host de dicha premiación en Panamá, confesó para sorpresa de todos: “Yo no veo muy bien de lejos”. Además, reveló que para poder leer cuando le toca ser presentadora de algún premio, tiene su propio teleprónter para practicar en su casa, un regalo de su esposo Marc Anthony.
“Yo no veo muy bien de lejos. Entonces, mi preocupación... Yo se lo decía a Marc: ‘Mi amor, le digo. Yo nunca he hecho esto, lo voy a hacer por primera vez’. Y bueno, él me conoce, sabe que yo cuando me comprometo a hacer algo, lo quiero hacer bien y obviamente tomo la responsabilidad. Y digo, ¿Cómo voy a hacer con el teleprónter? ¿Qué hago?“, recordó Nadia Ferreira sobre la anécdota de hace unos meses.
“Y, de repente, me dice: “Mira, má, aquí tienes para que practiques y para que llegues a Premio Lo Nuestro segura de saber que hiciste tu tarea en casa. Así fue cómo llegó el teleprónter a mi casa y verdaderamente me ha ayudado bastante”, reveló Nadia Ferreira entre risas.
“Estoy dándole de nuevo al teleprónter”, destacó Nadia Ferreira sobre su preparación como host de Premios Juventud 2025, donde estará acompañada de Clarissa Molina y Alejandra Espinoza. La noche de premiación será transmitida el jueves 25 de setiembre por Univisión y Vix.