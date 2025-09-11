Gente

El tenista Carlos Alcaraz y la modelo Brooks Nader, ¿nuevo romance?

El número 1 del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz, estaría viviendo un romance con la modelo estadounidense de ascendencia libanesa Brooks Nader. ¿Será?

11 de septiembre de 2025 - 12:36
El campeón del US Open 2025, Carlos Alcaraz, posa para una foto en la azotea del Lotte New York Palace Hotel. (Clive Brunskill/Getty Images/AFP)
El campeón del US Open 2025, Carlos Alcaraz, estaría muy enamorado de la modelo Brooks Nader, según rumores que corren como reguero de pólvora.

Brooks Nader estaría saliendo con el tenista número 1 del mundo, Carlitos Alcaraz. (Instagram/Brooks Nader)
La vida sentimental de Carlitos Alcaraz, de 22 años, siempre fue muy discreta. Pero ahora surgen indicios de que estaría viviendo un romance con la modelo de ascendencia libanesa Brooks Nader, lo que despierta el interés de los medios internacionales y de los fans del tenista español.

Carlos Alcaraz es uno de los solteros más codiciados del mundo. (Clive Brunskill/Getty Images/AFP)
Hasta ahora el actual número 1 del tenis mundial no se ha referido sobre su supuesto noviazgo con Brooks Nader. Pero dicen que fue Grace Nader, la mismísima hermana de la modelo, la encargada de revelar que Brooks está saliendo con Carlos Alcaraz.

