El tenista Carlos Alcaraz y la modelo Brooks Nader, ¿nuevo romance?

El campeón del US Open 2025, Carlos Alcaraz, estaría muy enamorado de la modelo Brooks Nader, según rumores que corren como reguero de pólvora.

La vida sentimental de Carlitos Alcaraz, de 22 años, siempre fue muy discreta. Pero ahora surgen indicios de que estaría viviendo un romance con la modelo de ascendencia libanesa Brooks Nader, lo que despierta el interés de los medios internacionales y de los fans del tenista español.

Hasta ahora el actual número 1 del tenis mundial no se ha referido sobre su supuesto noviazgo con Brooks Nader. Pero dicen que fue Grace Nader, la mismísima hermana de la modelo, la encargada de revelar que Brooks está saliendo con Carlos Alcaraz.