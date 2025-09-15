Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, reversiona “Abejita Chiquitita” en guaraní

Daisy Lezcano, reconocida tanto por su participación en certámenes de belleza como por su pasión por la música, volvió a acaparar la atención del público. En esta ocasión, lo hizo al reinterpretar en guaraní la popular canción infantil “Abejita Chiquitita”, un clásico entre los más pequeños que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

El video, compartido en sus plataformas digitales, muestra a Daisy cantando con ternura para su pequeño hijo, Mauri, acompañada de las melodías de una guitarra, creando un momento cálido y familiar.

Los seguidores de la exmiss no tardaron en reaccionar, destacando la dulzura de la canción en la melodiosa lengua guaraní y celebrando el talento de Daisy, quien logró transmitir diversión y emoción en cada nota.

Sobre “Abejita chiquitita”

La canción infantil “Abejita Chiquitita” es uno de los éxitos más entrañables del universo de El Payaso Plim Plim, una serie educativa argentina creada por Guillermo “Tita” Pino y Claudio Pousada.

La historia detrás de la canción es tan tierna como educativa: según relató Pino, un día entró una abeja a su casa y sus hijos se asustaron. Para tranquilizarlos, les explicó que las abejas no son peligrosas si no se les molesta y que cumplen una función vital en la naturaleza: la polinización. Esa conversación inspiró la creación de “Abejita Chiquitita”, una melodía que busca enseñar a los niños sobre el respeto y la importancia de estos insectos.

La canción cuenta con la participación de la hija mayor de Pino, quien aporta su voz en el video musical. Desde su lanzamiento, el tema ha acumulado millones de visitas en YouTube, consolidándose como un clásico de la música infantil educativa.