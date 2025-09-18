Informe pericial clave marca un giro en la causa por la muerte de Silvina Luna

A poco más de dis años de la muerte de Silvina Luna, un informe pericial difundido en el programa DDM (América TV), conducido por Mariana Fabbiani, podría cambiar el rumbo de la causa que investiga la responsabilidad del médico Aníbal Lotoki.

Este documento, calificado como el más relevante en toda la investigación, fue elaborado por una junta médica designada por el Juzgado N.º 60, que revisó la historia clínica, la autopsia y otros documentos fundamentales del expediente.

Cómo murió Silvina Luna

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023. Desde entonces, la Justicia investiga un presunto caso de mala praxis médica, centrado en los procedimientos estéticos a los que fue sometida.

El nuevo informe concluye que la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar derivado de una sepsis, provocada por una enfermedad granulomatosa gigantocelular causada por un cuerpo extraño.

Los peritos sostienen que los granulomas formados por el material inyectado en el cuerpo de Luna fueron el origen del proceso que la llevó a la muerte. También confirmaron que la hipercalcemia que padecía estaba directamente vinculada a esos granulomas, fortaleciendo el vínculo entre la práctica médica y las complicaciones posteriores.

Lo que reveló el programa DDM

Durante la emisión de Diario de Mariana, se leyeron los detalles del informe y se analizó su impacto en la causa judicial.

Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna, dijo que este avance “da muchísima tranquilidad” y destacó la importancia de la intervención del Cuerpo Médico Forense.

“El informe es contundente. La cantidad de material inyectado en el cuerpo de Silvina era infernal. Migró por todo el cuerpo: glúteos, piernas, rodillas. Le impedía movilizarse”, señaló Burlando, comparando el daño con “una sobredosis de un medicamento cotidiano”.

El material inyectado y su ilegalidad

El informe detalla que el producto utilizado por Lotoki no estaba aprobado por la ANMAT y correspondía a un contenido industrial no apto para uso médico.

Aunque no se pudo determinar la cantidad exacta de material inyectado, quedó acreditada la presencia de granulomas por cuerpo extraño, lo que respalda la hipótesis de la relación directa entre el procedimiento y el desenlace fatal.

Qué puede pasar en la Justicia

Este documento pericial podría ser decisivo para que la condena contra Aníbal Lotoki por la muerte de Silvina Luna se vuelva efectiva.

El médico permanece detenido por otra causa, pero este nuevo informe podría acelerar el proceso y acercar respuestas a la familia de Silvina y a otras víctimas como Pamela Sosa, Stefi Xipolitakis y Gabriela Trenchi.