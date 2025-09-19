Jorge Puig se despidió de su programa radial

“Hoy fue el penúltimo día en Radio Amor. Mañana se termina un capitulo de 12 años. Pero vuelvo con más fuerza en otra radio desde el 20 de octubre”, anunció ayer Jorge Puig en su cuenta de Instagram al despedirse de su programa mañanero La Movida.

Hoy, el conductor de radio y tevé dijo adiós a Radio Amor y expresó emocionado en la red social de la camarita: “El último pase con Aníbal Giménez, un excelente amigo compañero y profesional”.

Sus seguidores de Instagram desearon a Jorge Puig que sigan los éxitos y le preguntaron en qué dial podrán escucharlo desde finales de octubre. El conductor solo respondió: “Ya estaré contando”, dejando un manto de misterio sobre dónde desembarcará próximamente.

¿A qué emisora irá Jorge Puig para seguir pasando canciones románticas y dando consejos amorosos? Ya lo averiguaremos...

