Karol G, feliz con dos nuevos proyectos de su fundación Con Cora

Karol G mostró una vez más su vena solidaria al compartir con sus más de 71 millones de seguidores una buena noticia: La Bichota con su fundación Con Cora está llevando adelante dos proyectos sociales que beneficiarán a niños y adolescentes desplazados por la guerra, así como a mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Hoy tengo el corazón lleno, feliz y agradecido… Me emociona mucho compartirles el avance de nuestros dos megaproyectos de este año con nuestra fundación Con Cora, que van trabajando en paralelo a nuestros otros proyectos y que son un sueño enorme para mí porque siguen cambiando la vida de generaciones enteras. Son el tipo de logros que me hacen sentir que todo lo que hago tiene un propósito porque detrás hay historias increíbles de luchas y esperanzas que me tocan profundamente”, comenzó contando Karol G en su cuenta de Instagram.

Los dos megaproyectos de la fundación de Karol G

“Inicio de construcción del Colegio Santa Fe de Icotea en María la Baja, Bolívar. Un espacio dedicado a la educación, el arte, la cultura y el deporte. Nace como un reconocimiento al esfuerzo de una comunidad desplazada por la guerra, que merece aprender y crecer en las mejores condiciones. Este colegio no es solo paredes y aulas, es la promesa de un futuro distinto para los niños y niñas de la región”, siguió contando emocionada Karol G en sus redes.

Luego, La Bichota se refirió al segundo proyecto de su fundación: “Construcción de nuestra Casa Con Cora en Medellín. Un lugar seguro de acompañamiento y formación para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad. Un centro integral donde encontrarán apoyo profesional en psicología, salud, bienestar, educación y oportunidades para reconstruir su camino. Un lugar que para ellas será el hogar que las abraza, protege y empodera”.

Karol G además se mostró muy agradecida con el apoyo que recibe de sus fans de todo el mundo: “Nada de esto sería posible sin nuestros aliados que han creído en nuestra misión y por supuesto, a ustedes, gracias que con su amor y apoyo me ayudan a seguir logrando cambios importantes y positivos en nuestra sociedad. ¡No tengo palabras! ¡GRACIAS , GRACIAS, GRACIAS!“.