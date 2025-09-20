Felipe VI y Letizia visitaron el Valle de los Reyes en Egipto

Felipe VI y Letizia de España llegaron con looks combinados al estilo safari al Valle de los Reyes, donde quedaron asombrados con todo lo expuesto en el sitio arqueológico así como con las excavaciones.

Felipe VI y Letizia recorrieron las excavaciones de dos de las 14 misiones arqueológicas españolas en Egipto. Además, visitaron el Museo de Luxor.

Los reyes de España se mostraron muy interesados en todo lo expuesto en ambos sitios históricos y Felipe hasta tomó varias fotografías de los monumentos con su teléfono móvil.

La reina Letizia se mostró muy cómoda luciendo un conjunto de lino blanco y el rey Felipe optó por un pantalón verde musgo y una chaqueta safari en tono beige claro. A ambos les sentó muy bien el look de estilo explorador por el cual se decantaron para pasear por el Valle de los Reyes.

