Felipe VI y Letizia visitaron el Valle de los Reyes en Egipto

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron el Valle de los Reyes en el último día de su viaje de Estado en Egipto. ¡Mirá las postales de los soberanos junto a las excavaciones y las tumbas de los faraones!

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 08:00
Los reyes Felipe y Letizia visitaron el Valle de los Reyes en la última jornada del viaje de Estado que los reyes de España realizaron a Egipto. (EFE/JuanJo Martín)
Felipe VI y Letizia de España llegaron con looks combinados al estilo safari al Valle de los Reyes, donde quedaron asombrados con todo lo expuesto en el sitio arqueológico así como con las excavaciones.

Los reyes Felipe y Letizia visitaron la tumba KV9 de los faraones Ramsés V y Ramsés VI y la tumbra KV17 del faraón Seti I en el Valle de los Reyes de Luxor. (EFE/Casa Real/Francisco Gómez)
Felipe VI y Letizia recorrieron las excavaciones de dos de las 14 misiones arqueológicas españolas en Egipto. Además, visitaron el Museo de Luxor.

Los reyes de España se mostraron muy interesados en todo lo expuesto en ambos sitios históricos y Felipe hasta tomó varias fotografías de los monumentos con su teléfono móvil.

Los reyes Felipe y Letizia acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en su visita al Museo de Luxor, en Egipto. (EFE/JuanJo Martín)
La reina Letizia se mostró muy cómoda luciendo un conjunto de lino blanco y el rey Felipe optó por un pantalón verde musgo y una chaqueta safari en tono beige claro. A ambos les sentó muy bien el look de estilo explorador por el cual se decantaron para pasear por el Valle de los Reyes.

Felipe VI y Letizia visitaron proyectos de excavaciones arqueológicas lideradas por investigadores españoles en Luxor. (EFE/JuanJo Martín)
