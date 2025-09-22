Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi cumplieron un año de casados

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, hijo del legendario músico Jon Bon Jovi, celebraron su primer año de matrimonio. “1 año de casados. Me encanta ser tu esposa”, escribió la protagonista de Stranger Things en su cuenta de Instagram al festejar sus Bodas de Papel.
Lea más: ¡Mirá las fotos inéditas de la boda de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi!
Por su parte, Jake Bongiovi expresó: “Un año en los libros, muchos más por delante. Te amo tanto mi hermosa esposa. Feliz aniversario”. Y Millie Bobby Brown fue la primera en reaccionar a la publicación de su marido respondiendo: “Te amo infinitamente Jakey”.
Lea más: ¡Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una niña!
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebraron un año de su boda en Toscana, Italia, ya con su mejor regalo en brazos, su pequeña hija. Hace solo un mes la parejita anunció que adoptó un bebé.