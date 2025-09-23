Kate Middleton y William de Inglaterra visitaron a los afectados por la tragedia de Southport

William de Inglaterra y Kate Middleton visitaron en Southport el nuevo patio de juegos conmemorativo de la escuela primaria de Churchtown, creado en memoria de las exalumnas Bebe King y Alice da Silva Aguiar. Y también llegaron hasta la escuela primaria Farnborough Road, donde Elsie Dot Stancombe fue alumna.

La pareja real británica compartió con los profesores y los alumnos que siguen afectados tras lo ocurrido con Bebe King (6), Elsie Dot Stancombe (7) y Alice da Silva Aguiar (9), las pequeñas que murieron en medio de una clase de baile con temática de Taylor Swift el 29 de julio de 2024, en un ataque con cuchillo que también dejó otras 10 personas heridas.

Ya en octubre del año pasado, Kate Middleton y William habían visitado por primera vez a los afectados por la tragedia en la cual las tres niñas fallecieron tras un brutal ataque con un cuchillo.