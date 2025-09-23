Gente

Laura Martino cumplió 50: “Solo dar gracias a Dios”

Laura Martino llegó a la quinta década de vida muy feliz y agradecida. “Son años de vida, de mucho aprendizaje y mucho por aprender”, expresó la recordada exmodelo y ahora conductora.

Por ABC Color
23 de septiembre de 2025 - 09:53
Laura Martino cumplió 50. Acá la vemos rodeada del amor de su esposo Daniel Reynal y sus hijos Mía e Ian.
Laura Martino cumplió 50. Acá la vemos rodeada del amor de su esposo Daniel Reynal y sus hijos Mía e Ian.Instagram/Laura Martino

“Queridos amigos, me llegaron las 50 primeras primaveras. Solo dar gracias a Dios, por la vida, la familia y amigos que son familia, hermanos en Cristo que se quedan por siempre”, escribió Laura Martino en su cuenta de Instagram.

La cumpleañera Laura Martino junto a su amor Daniel Reynal. (Instagram/Laura Martino)
La cumpleañera Laura Martino junto a su amor Daniel Reynal. (Instagram/Laura Martino)

Lea más: ¡Mirá las fotos de las vacaciones de Laura Martino y familia!

“Cómo no dar gracias, cómo no gritar que estoy cumpliendo cincuenta años, es una bendición. Son años de vida, de mucho aprendizaje y mucho por aprender”, destacó la recordada exmodelo Laura Martino junto a las postales junto a su esposo Daniel Reynal, sus hijos Mía e Ian y demás seres queridos que la acompañaron anoche en el festejo en su residencia.

Laura Martino rodeada de sus familiares y amigos al momento de apagar las velitas de la tradicional torta de cumpleaños. (Instagram/Laura Martino)
Laura Martino rodeada de sus familiares y amigos al momento de apagar las velitas de la tradicional torta de cumpleaños. (Instagram/Laura Martino)

Además, Laura Martino agradeció a sus más de 122 mil seguidores en la red social de la camarita que le demostraron mucho amor el día de su cumpleaños número 50.

Gracias a cada uno de ustedes que se tomaron la molestia de mandarme tanto cariño con fotitos y deseos lindos hacia mi persona”, expresó la recodada exmodelo de American International Model School.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado