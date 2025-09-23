Laura Martino cumplió 50: “Solo dar gracias a Dios”

“Queridos amigos, me llegaron las 50 primeras primaveras. Solo dar gracias a Dios, por la vida, la familia y amigos que son familia, hermanos en Cristo que se quedan por siempre”, escribió Laura Martino en su cuenta de Instagram.

“Cómo no dar gracias, cómo no gritar que estoy cumpliendo cincuenta años, es una bendición. Son años de vida, de mucho aprendizaje y mucho por aprender”, destacó la recordada exmodelo Laura Martino junto a las postales junto a su esposo Daniel Reynal, sus hijos Mía e Ian y demás seres queridos que la acompañaron anoche en el festejo en su residencia.

Además, Laura Martino agradeció a sus más de 122 mil seguidores en la red social de la camarita que le demostraron mucho amor el día de su cumpleaños número 50.

“Gracias a cada uno de ustedes que se tomaron la molestia de mandarme tanto cariño con fotitos y deseos lindos hacia mi persona”, expresó la recodada exmodelo de American International Model School.

