Shakira, emocionada al terminar una nueva escuela con su Fundación Pies Descalzos

“Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia”, comenzó expresando Shakira en su cuenta de Instagram.

“Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas”, destacó Shakira, quien siempre deja ver su lado solidario.

“Al igual que en Barranquilla y Cartagena, juntos hemos demostrado que la educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras. Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país”, aseguró Shakira junto a las imágenes de la nueva escuela ubicada en Tibú.