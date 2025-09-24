Gente

Shakira, emocionada al terminar una nueva escuela con su Fundación Pies Descalzos

La cantante colombiana Shakira una vez más muestra su lado solidario al culminar la construcción de una nueva escuela en Tibú, “una región muy difícil y golpeada por la guerra”, según palabras de la barranquillera.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 09:00
Shakira está más feliz que nunca, pues a través de su Fundación Pies Descalzos acaba de terminar la construcción de una nueva escuela. (EFE/ Francisco Guasco)
Shakira está más feliz que nunca, pues a través de su Fundación Pies Descalzos acaba de terminar la construcción de una nueva escuela. (EFE/ Francisco Guasco) Francisco Guasco

“Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia”, comenzó expresando Shakira en su cuenta de Instagram.

Fachada de la nueva escuela ubicada en Tibú, Colombia. (Instagram/Shakira)
Fachada de la nueva escuela ubicada en Tibú, Colombia. (Instagram/Shakira)

Lea más: Shakira estuvo rodeada de otras estrellas en Los Ángeles

“Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas”, destacó Shakira, quien siempre deja ver su lado solidario.

"La educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras", expresó Shakira en su cuenta de Instagram. (Michael Tran / AFP)
"La educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras", expresó Shakira en su cuenta de Instagram. (Michael Tran / AFP)

Lea más: Shakira presta su voz a Gazelle en Zootopia: “¡Qué ganas de que llegue el estreno!"

“Al igual que en Barranquilla y Cartagena, juntos hemos demostrado que la educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras. Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país”, aseguró Shakira junto a las imágenes de la nueva escuela ubicada en Tibú.

Enlace copiado