Stella McCartney recibió un premio de manos de Jane Fonda

“Me siento profundamente honrada de asistir a la NAT Gala en Nueva York y de ser reconocida por todo lo que hacemos en Stella McCartney. Y recibir este premio de manos de Jane Fonda es un sueño. Jane, eres una verdadera fuerza y has demostrado lo que significa liderar con coraje. Recibir el premio Nature Hero for Fashion Award es profundamente significativo para mí”, escribió Stella McCartney en su cuenta de Instagram.

La diseñadora Stella McCartney, hija del emblemático Paul McCartney, también destacó en sus redes: “Desde el primer día aquí en Stella McCartney, rechazamos cuero, piel, plumas y pieles. Hemos trabajado con seda de araña hilada en laboratorios, bolsos cultivados de hongos y hemos convertido los desperdicios de manzana en zapatos. A través del Fondo SOS, estamos invirtiendo en innovadores que están reformulando el futuro de los materiales".

“Juntos, hemos salvado cientos de millones de vidas animales, protegido bosques y mantenido incontables tonos de residuos fuera de los vertederos. Y hemos demostrado que no tienes que sacrificar la artesanía o el estilo para hacer lo correcto...”, aseguró Stella McCartney tras recibir el premio a su labor en la moda sostenible de manos de Jane Fonda.