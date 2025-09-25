Gente

¡Ya nació la hija de Rihanna!

Rihanna y Asap Rocky dieron la bienvenida a su tercer hijo. Después de dos varoncitos, llegó la esperada nena llamada Rocki Irish Mayers.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2025 - 08:22
Rihanna con su niña en brazos.
Rihanna con su niña recién nacida en brazos.Instagram/Rihanna

La cantante Rihanna y su el rapero Asap Rocky ya tienen a su esperada niña en brazos. El pasado 13 de setiembre llegó al mundo Rocki Irish Mayers, pero recién hace unas horas su madre contó la tierna noticia a sus casi 150 millones de seguidores en Instagram.

Rihanna y ASAP Rocky esperaban ansiosos a su tercer hijo. Hoy, ya tienen a Rocki en sus brazos. (NICOLAS MAETERLINCK / Belga / AFP)

La artista nacida en Barbados, la icónica Rihanna, y Asap Rocky recibieron felices y emocionados a la primera nena del clan que convirtió en hermanitos mayores a RZA Athelston (3) y Riot Rose (2).

Mamá Rihanna con Riot Rose Mayers y RZA Athelston Mayers, los peques que se estrenan como hermanos mayores de Rocki Irish. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
