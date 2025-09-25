¡Ya nació la hija de Rihanna!

La cantante Rihanna y su el rapero Asap Rocky ya tienen a su esperada niña en brazos. El pasado 13 de setiembre llegó al mundo Rocki Irish Mayers, pero recién hace unas horas su madre contó la tierna noticia a sus casi 150 millones de seguidores en Instagram.

La artista nacida en Barbados, la icónica Rihanna, y Asap Rocky recibieron felices y emocionados a la primera nena del clan que convirtió en hermanitos mayores a RZA Athelston (3) y Riot Rose (2).