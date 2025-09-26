Natti Natasha reveló el sexo de su bebé en el escenario de Premios Juventud

Natti Natasha llegó a Premios Juventud 2025 muy bien acompañada de su pareja Raphy Pina y su hijita Vida Isabelle. Tras su paso por la alfombra azul, a la cantante dominicana le tocó subir al escenario para interpretar algunos temas.
Y fue ese momento el que aprovechó Natti Natasha para contar al mundo que el bebé que lleva en su vientre es una niña.
"Un momento que marcará mi vida para siempre, realizado con todo el amor del mundo para ustedes. It’s a girl“, escribió la artista dominicana en su cuenta de Instagram.
Mientras cantaba acompañada de la Sinfónica Juvenil Nacional, el vestido blanco de Natti Natasha se fue pintando de rosa. Así, la artista reveló que otra princesita está en camino y llegará para ser la compañerita de aventuras de Vida.
