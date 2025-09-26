Gente

Natti Natasha reveló el sexo de su bebé en el escenario de Premios Juventud

La cantante dominicana Natti Natasha (38) aprovechó su presencia en el escenario de Premios Juventud para revelar el sexo de su bebé en camino. Pasá, que te contamos si el baby es niña o niño.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2025 - 09:36
La cantante Natti Natasha en la alfombra azul de los Premios Juventud. (EFE/ Bienvenido Velasco)
La cantante Natti Natasha en la alfombra azul de los Premios Juventud. (EFE/ Bienvenido Velasco) Bienvenido Velasco

Natti Natasha llegó a Premios Juventud 2025 muy bien acompañada de su pareja Raphy Pina y su hijita Vida Isabelle. Tras su paso por la alfombra azul, a la cantante dominicana le tocó subir al escenario para interpretar algunos temas.

Natti Natasha llegó a los Premios Juventud con un vestido brilloso de cuello alto y mangas largas que llevaba la firma de Balenciaga. (EFE/ Bienvenido Velasco)
Natti Natasha llegó a los Premios Juventud con un vestido brilloso de cuello alto y mangas largas que llevaba la firma de Balenciaga. (EFE/ Bienvenido Velasco)

Y fue ese momento el que aprovechó Natti Natasha para contar al mundo que el bebé que lleva en su vientre es una niña.

"Un momento que marcará mi vida para siempre, realizado con todo el amor del mundo para ustedes. It’s a girl“, escribió la artista dominicana en su cuenta de Instagram.

Natti Natasha y Raphy Pina con su hija Vida Isabelle, la pequeña que pronto será hermana mayor. (Instagram/Natti Natasha)
Natti Natasha y Raphy Pina con su hija Vida Isabelle, la pequeña que pronto será hermana mayor. (Instagram/Natti Natasha)

Mientras cantaba acompañada de la Sinfónica Juvenil Nacional, el vestido blanco de Natti Natasha se fue pintando de rosa. Así, la artista reveló que otra princesita está en camino y llegará para ser la compañerita de aventuras de Vida.

