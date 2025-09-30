De Wanda Nara a Susana Giménez, las celebridades argentinas en la alfombra roja de los Martín Fierro
Anoche tuvo lugar la gala de entrega de los Premios Martín Fierro 2025 en Argentina. Pasá y mirá los looks de las celebridades en la alfombra roja del Hilton de Puerto Madero, Buenos Aires.
Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 14:05
La gala de la televisión argentina se desarrolló anoche en el Hotel Hilton de Puerto Madero, hasta donde llegaron las celebridades de la pantalla chica del vecino país para ser parte de una nueva edición de los Premios Martín Fierro.
Yanina Latorre, Ángel de Brito, Flor de la V, Natalia Oreiro, Marcelo Polino, Verónica de la Canal fueron otras figuras que estuvieron en el Hilton de Puerto Madero en una noche única, llena de glamour y sofisticación.