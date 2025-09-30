Gente

De Wanda Nara a Susana Giménez, las celebridades argentinas en la alfombra roja de los Martín Fierro

Anoche tuvo lugar la gala de entrega de los Premios Martín Fierro 2025 en Argentina. Pasá y mirá los looks de las celebridades en la alfombra roja del Hilton de Puerto Madero, Buenos Aires.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 14:05
Wanda Nara llegó a la gala de los Martín Fierro con un look retro de Dolce & Gabbana.
Wanda Nara llegó a la gala de los Martín Fierro con un look retro de Dolce & Gabbana.Instagram/Wanda Nara

La gala de la televisión argentina se desarrolló anoche en el Hotel Hilton de Puerto Madero, hasta donde llegaron las celebridades de la pantalla chica del vecino país para ser parte de una nueva edición de los Premios Martín Fierro.

Susana Giménez llevó el premio a la Mejor Labor en Conducción Femenina. (Instagram/Telefe)
¡Diosa plateada! Susana Giménez llevó el premio a la Mejor Labor en Conducción Femenina. (Instagram/Telefe)

Carolina Pampita Ardohain llegó con su hijo Bautista Vicuña a la gala de los Martín Fierro. La modelo lució un vestido que llevaba la firma de Carolina Herrera. (Instagram/Pampita)
Carolina Pampita Ardohain llegó con su hijo Bautista Vicuña a la gala de los Martín Fierro. La modelo lució un vestido que llevaba la firma de Carolina Herrera. (Instagram/Pampita)

Carolina Pampita Ardohain, Susana Giménez, Wanda Nara, Juana Viale fueron algunas de las diosas que pasaron por la red carpet.

Juanita Viale pasó por la red carpet con un vestido creado por Gabriel Lage. (Instagram/Juana Viale)
Juanita Viale pasó por la red carpet con un vestido creado por Gabriel Lage. (Instagram/Juana Viale)
Flavio Mendoza con un total look del diseñador Carlos Veralli, a su llegada a la gran gala de los Premios Martín Fierro 2025. (Instagram/Flavio Mendoza)
Flavio Mendoza con un total look del diseñador Carlos Veralli, a su llegada a la gran gala de los Premios Martín Fierro 2025. (Instagram/Flavio Mendoza)

Zaira Nara, Flavio Mendoza, Juana Viale, Milett Figueroa, Lourdes Sánchez, tampoco faltaron a la cita anual de premiación a lo mejor de la tevé de Argentina.

¡Divina! Natalia Oreiro a su arribo al Hilton de Puerto Madero. (Instagram/Telefe)
¡Divina! Natalia Oreiro a su arribo al Hilton de Puerto Madero. (Instagram/Telefe)

¡Deslumbrante! Flor de la V con un vestido con transparencias y plumas. (Instagram/Telefe)
¡Deslumbrante! Flor de la V con un vestido con transparencias y plumas. (Instagram/Telefe)

Yanina Latorre, Ángel de Brito, Flor de la V, Natalia Oreiro, Marcelo Polino, Verónica de la Canal fueron otras figuras que estuvieron en el Hilton de Puerto Madero en una noche única, llena de glamour y sofisticación.

Elegante, con un look "total black", el periodista Marcelo Polino a su llegada a la gran noche de los Martín Fierro. (Instagram/Telefe)
Elegante, con un look "total black", el periodista Marcelo Polino a su llegada a la gran noche de los Martín Fierro. (Instagram/Telefe)
Yanina Latorre optó por un maxivestido con brillos para la velada de los Martín Fierro 2025. (Instagram/Telefe)
Yanina Latorre optó por un maxivestido con brillos para la velada de los Martín Fierro 2025. (Instagram/Telefe)
