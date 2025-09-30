Fátima Fernández Mercado se comprometió en Escocia

Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez son actores paraguayos que actualmente viven en España. La parejita hizo un viaje a Escocia y el enamorado novio sorprendió con un anillo de compromiso a la bella hija de la conductora Adela Mercado.

“Sí a una vida de aventuras a tu lado”, expresó Fati Fernández Mercado en su cuenta de Instagram junto a las postales donde muestra la sortija de compromiso y se la ve muy feliz junto a Alejandro Ramírez.

Lea más: Adela Mercado llegó a España para mimar a su hija Fátima Fernández

“Escocia 2025. Imposible describir lo que sentí estos días, solo agradecerte por este viaje de ensueño Pachu Ramírez y decirte que tu amor es lo más hermoso que me pasó en la vida”, escribió Fátima Fernández en otro posteo en la red social de la camarita.

Lea más: La paraguaya Fátima Fernández debuta en la pantalla grande española

Fati Fernández y Alejandro Ramírez darán el “sí, quiero” tras 3 años de noviazgo

El romántico Alejandro Ramírez también se pronunció en las redes: “Vos y yo mi vida. Mi compañera de aventuras, mi futura esposa. Mujer llena de magia, arte, amor y poesía, como Edimburgo que ahora se convierte también en nuestro lugar. Te amo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fátima Fernández Mercado y Alejandro Ramírez cumplieron 3 años de noviazgo en junio pasado y ahora, tras el compromiso, ya se preparan para dar el “sí, quiero”. Así que, pronto sonarán campanas de boda.