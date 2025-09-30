Gente

Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio

Nicole Kidman (58) y Keith Urban (57) pusieron punto final a su matrimonio de 19 años, según medios internacionales. La historia de amor entre la actriz ganadora del Óscar y el músico country ganador del Grammy, que parecía un cuento de hadas, terminó para sorpresa de sus fans.

30 de septiembre de 2025 - 09:53
Keith Urban y Nicole Kidman en la alfombra roja de la Gala del Met 2023, en Nueva York. (EFE/ Justin Lane ARCHIVO) JUSTIN LANE

Tras más de dos décadas juntos, Nicole Kidman y Keith Urban se separaron. Así lo afirman medios internacionales como People y TMZ.

Nicole Kidman y Keith Urban terminaron su matrimonio de casi dos décadas.

La icónica actriz Nicole Kidman y el músico australiano Keith Urban son padres de Sunday Rose (17) y Faith Margaret (14). Y según dicen, fue Keith quien tomó la decisión de terminar el matrimonio que en junio pasado cumplió 19 años. Aseguran que Kidman no quería separarse, pues deseaba seguir luchando por la unión de su familia.

Keith Urban y Nicole Kidman con sus hijas Faith Urban y Sunday Urban junto a otras damas. (Valerie Macon / AFP)

La noticia del fin de la relación entre la actriz ganadora del Óscar y el músico country ganador del Grammy sorprendió a sus seguidores de todo el mundo. Pero, cuentan los que saben que, para los íntimos de Nicole Kidman y Keith Urban esto se veía venir, pues llevaban ya un buen tiempo viviendo separados.

