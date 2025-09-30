Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio

Tras más de dos décadas juntos, Nicole Kidman y Keith Urban se separaron. Así lo afirman medios internacionales como People y TMZ.

Lea más: Nicole Kidman compra casa en Lisboa

La icónica actriz Nicole Kidman y el músico australiano Keith Urban son padres de Sunday Rose (17) y Faith Margaret (14). Y según dicen, fue Keith quien tomó la decisión de terminar el matrimonio que en junio pasado cumplió 19 años. Aseguran que Kidman no quería separarse, pues deseaba seguir luchando por la unión de su familia.

Lea más: Nicole Kidman recibió el premio “Women in Motion” en Cannes

La noticia del fin de la relación entre la actriz ganadora del Óscar y el músico country ganador del Grammy sorprendió a sus seguidores de todo el mundo. Pero, cuentan los que saben que, para los íntimos de Nicole Kidman y Keith Urban esto se veía venir, pues llevaban ya un buen tiempo viviendo separados.