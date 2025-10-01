Steffi Schouten celebró el primer añito de Agostina

Agostina Garcete Schouten llegó al mundo el 27 de setiembre de 2024, a las 6.35, con 3.540 gramos y 51 centímetros. Aquella bebecita, ya cumplió su primer año de vida para la felicidad de sus papis Steffi Schouten y Mariano Garcete.

“Agostina: Amor de mi alma, no hay palabras para expresar lo que sos para mí. Llegaste a revolucionar mi vida de mil maneras; cambiaste mis pensamientos, mis hábitos, mis miedos, mis prioridades, mucho de lo que consideraba ‘normal’. ¡Por el resto de mi vida te voy a agradecer por eso!“, escribió mamá Steffi Schouten en su cuenta de Instagram.

Luego, la influencer y abogada Steffi Schouten continuó expresando emocionada: “Todos los días tenemos el privilegio de verte crecer. Privilegio de verdad porque no hay mayor bendición que verte crecer sana, fuerte y tan única. El día que naciste yo te dije que viniste a este mundo a brillar, y tal cual, dejás a todos los que te rodeamos deslumbrados con tanta luz. Lo hermoso de tu inocencia, de tus ocurrencias, de tus risas, de tu amor incondicional, ¡sos tan angelical!“.

“No voy a terminar nunca si me pongo a intentar expresar todo lo que siento, solamente agradezco a Dios por darme este pedacito de cielo todos los días. ¡Feliz primer cumpleaños mi bebé perfecta, sos TAN amada!“, se puede leer al final del mensaje de Steffi Schouten dedicado a su hija Agostina.

