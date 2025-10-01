Zendaya llegó deslumbrante al desfile de Louis Vuitton en París

La actriz estadounidense Zendaya llegó radiante al desfile de Louis Vuitton. La presentación de la colección prêt-à-porter femenina primavera-verano 2026 de la afamada marca tuvo lugar en el marco de la Semana de la Moda de París.

Zendaya lució una prenda metalizada adornada con moños y otros detalles en el cuello y mangas. El minivestido fue acompañado de un par de stilettos plateados. Y, por supuesto, llevó orgullosa su anillo de compromiso que anuncia su próxima boda con Tom Holland.

Con su look, Zendaya se robó todos los flashes de los medios presentes en la cita con la moda en la capital francesa. Además, como era de esperarse, estuvo en primerísima fila del desfile de Louis Vuitton, marca de la cual es embajadora.