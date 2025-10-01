Gente

Zendaya llegó deslumbrante al desfile de Louis Vuitton en París

La actriz Zendaya fue una de las invitadas especiales del desfile de Louis Vuitton en el marco de la Semana de la Moda de París. La prometida de Tom Holland lució deslumbrante con un look metalizado.

Por ABC Color
01 de octubre de 2025 - 08:12
Zendaya llegó así de espléndida al desfile de Louis Vuitton. (Thibaud MORITZ / AFP)
Zendaya llegó así de espléndida al desfile de Louis Vuitton. (Thibaud MORITZ / AFP)104424+0000 THIBAUD MORITZ

La actriz estadounidense Zendaya llegó radiante al desfile de Louis Vuitton. La presentación de la colección prêt-à-porter femenina primavera-verano 2026 de la afamada marca tuvo lugar en el marco de la Semana de la Moda de París.

La famosa actriz Zendaya saluda a sus fans al llegar al desfile de Louis Vuitton en Paris. (Anna KURTH / AFP)
La famosa actriz Zendaya saluda a sus fans al llegar al desfile de Louis Vuitton en Paris. (Anna KURTH / AFP)

Lea más: Zendaya cumplió 29 y se mostró muy agradecida

Zendaya lució una prenda metalizada adornada con moños y otros detalles en el cuello y mangas. El minivestido fue acompañado de un par de stilettos plateados. Y, por supuesto, llevó orgullosa su anillo de compromiso que anuncia su próxima boda con Tom Holland.

Lea más: De Lady Gaga a Zendaya, estas son las celebridades que darán el “sí, quiero” este 2025

Zendaya posa para la prensa y en su mano izquierda deja ver su anillo de compromiso con Ton Holland. (Thibaud MORITZ / AFP)
Zendaya posa para la prensa y en su mano izquierda deja ver su anillo de compromiso con Ton Holland. (Thibaud MORITZ / AFP)

Con su look, Zendaya se robó todos los flashes de los medios presentes en la cita con la moda en la capital francesa. Además, como era de esperarse, estuvo en primerísima fila del desfile de Louis Vuitton, marca de la cual es embajadora.

Enlace copiado