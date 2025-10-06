Bethania Borba cuenta los días para su boda

Bethania Borba y Jorge Escobar llevan varios años de noviazgo y en breve se convertirán en marido y mujer. En junio de 2024, el enamorado novio había aprovechado un viaje a Cancún, México, para sorprender con el pedido de matrimonio a la bella Miss Mundo Paraguay 2011.

A orillas del mar, el día de su cumpleaños número 23, Betha Borba recibió el anillo de compromiso de parte de Jorge Escobar y dijo: “sí”.

Ahora, los tortolitos Bethania Borba y Jorge Escobar ya están a solo semanas del gran día en el que unirán sus vidas en matrimonio. La esperada ceremonia nupcial está marcada para el sábado 1 de noviembre. La boda será celebrada en Ciudad del Este.

Esta mañana tempranito, Betha Borba compartió en sus historias de Instagram el video de un paisaje desde la ventana de un hotel con vista al río Paraná y expresó feliz: “Buenos días con alegría. Arranca la mejor semana de nuestras vidas”.

Así que, a estar atentos a las próximas publicaciones de la Miss Mundo Paraguay 2011 porque al parecer esta semana será más que importante para los novios, ya en la previa del “sí, quiero”.