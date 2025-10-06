Gente

Bethania Borba cuenta los días para su boda

La Miss Mundo Paraguay 2021, Bethania Borba, está a solo semanas de dar el “sí, quiero” a su novio Jorge Escobar. La influencer esteña cuenta los días para su esperada boda.

Por ABC Color
06 de octubre de 2025 - 16:58
Jorge Escobar armó un romántico escenario para pedir matrimonio a Bethania Borba en Cancún. (Instagram/Betha Borba)
Bethania Borba y Jorge Escobar el día del compromiso en junio del año pasado, en Cancún. Instagram/Betha Borba

Bethania Borba y Jorge Escobar llevan varios años de noviazgo y en breve se convertirán en marido y mujer. En junio de 2024, el enamorado novio había aprovechado un viaje a Cancún, México, para sorprender con el pedido de matrimonio a la bella Miss Mundo Paraguay 2011.

A orillas del mar, el día de su cumpleaños número 23, Betha Borba recibió el anillo de compromiso de parte de Jorge Escobar y dijo: “sí”.

Lea más: ¡Se casa Betha Borba, la Patricia Sánchez de la serie Marilina!

Betha Borba y Jorge Escobar anunciaron en julio pasado: "1 de noviembre de 2025. Nuestra fecha soñada". (Instagram/Betha Borba)
Betha Borba y Jorge Escobar anunciaron en julio pasado: "1 de noviembre de 2025. Nuestra fecha soñada". (Instagram/Bethania Borba)

Ahora, los tortolitos Bethania Borba y Jorge Escobar ya están a solo semanas del gran día en el que unirán sus vidas en matrimonio. La esperada ceremonia nupcial está marcada para el sábado 1 de noviembre. La boda será celebrada en Ciudad del Este.

Lea más: Bethania Borba, Miss Mundo Paraguay 2021, de paseo por Colombia

Bethania Borba y Jorge Escobar están viviendo días de ensueño en Colombia. (Instagram/Bethania Borba)
Bethania Borba y Jorge Escobar llevan varios años de noviazgo y están comprometidos desde junio de 2024.(Instagram/Bethania Borba)

Esta mañana tempranito, Betha Borba compartió en sus historias de Instagram el video de un paisaje desde la ventana de un hotel con vista al río Paraná y expresó feliz: “Buenos días con alegría. Arranca la mejor semana de nuestras vidas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así que, a estar atentos a las próximas publicaciones de la Miss Mundo Paraguay 2011 porque al parecer esta semana será más que importante para los novios, ya en la previa del “sí, quiero”.

Enlace copiado