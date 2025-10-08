Gente

Dani Alves ya tiene a su tercer hijo en brazos

El exfutbolista Dani Alves y su pareja Joana Sanz ya tienen a su bebé en brazos. Así lo confirman medios internacionales. Para el brasileño es su tercer hijo y para la española se trata de su primogénito.

08 de octubre de 2025 - 09:32
Dani Alves y Joana Sanz esperan con ansias a su primer hijo juntos. (Instagram/Joana Sanz)
Dani Alves y Joana Sanz esperaban con ansias a su primer hijo juntos. Hoy, ya lo tienen en sus brazos. Instagram/Joana Sanz

El brasileño Dani Alves (42) y la española Joana Sanz (33) dieron la bienvenida a su primer hijo juntos. Dicen que la modelo dio a luz en Barcelona y ahora se encuentra en Esplugues de Llobregat junto a su marido disfrutando de esta nueva etapa de sus vidas.

Hasta el momento no se conoce el sexo ni el nombre del bebé recién nacido, solo se sabe que trajo una felicidad extrema a sus padres Dani Alves y Joana Sanz, quienes lo esperaban ansiosos.

Dani Alves está más feliz que nunca esperando a su tercer hijo.
Dani Alves aguardaba feliz a su tercer hijo. (Instagram/Dani Alves)

Cuentan que Dani Alves recibió emocionado a su tercer hijo, pues también es padre de Daniel y Victoria, frutos de su matrimonio con Dinorah Santana.

Este bebé llegó para llenar de amor y fuerza a Dani Alves, quien estuvo preso 14 meses tras ser acusado de presunto abuso sexual en diciembre de 2022. En marzo pasado fue absuelto en la causa y luego vino la noticia que sería nuevamente papá. Hoy, el exfutbolista brasileño disfruta de la vida con su tercer hijo en brazos.

