Dani Alves ya tiene a su tercer hijo en brazos

El brasileño Dani Alves (42) y la española Joana Sanz (33) dieron la bienvenida a su primer hijo juntos. Dicen que la modelo dio a luz en Barcelona y ahora se encuentra en Esplugues de Llobregat junto a su marido disfrutando de esta nueva etapa de sus vidas.

Hasta el momento no se conoce el sexo ni el nombre del bebé recién nacido, solo se sabe que trajo una felicidad extrema a sus padres Dani Alves y Joana Sanz, quienes lo esperaban ansiosos.

Lea más: Dani Alves anunció feliz que será papá por tercera vez

Cuentan que Dani Alves recibió emocionado a su tercer hijo, pues también es padre de Daniel y Victoria, frutos de su matrimonio con Dinorah Santana.

Este bebé llegó para llenar de amor y fuerza a Dani Alves, quien estuvo preso 14 meses tras ser acusado de presunto abuso sexual en diciembre de 2022. En marzo pasado fue absuelto en la causa y luego vino la noticia que sería nuevamente papá. Hoy, el exfutbolista brasileño disfruta de la vida con su tercer hijo en brazos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy