Gente

Los príncipes Hussein y Rajwa de Jordania visitan Francia

Rajwa de Jordania y el príncipe Hussein están de visita oficial en Francia, donde fueron recibidos por el presidente Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron en el Palacio del Elíseo. El príncipe heredero de Jordania y su esposa derrocharon elegancia en París.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 08:00
La princesa Rajwa Al Hussein de Jordania, el príncipe Hussein bin Abdullah de Jordania, el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron, posando en el Palacio del Elíseo en París. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)
La princesa Rajwa Al Hussein de Jordania, el príncipe Hussein bin Abdullah de Jordania, el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron, posando en el Palacio del Elíseo en París. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ) TERESA SUAREZ

El príncipe Al Hussein bin Abdullah II y su esposa Rajwa de Jordania llegaron a Francia en una visita oficial y fueron recibidos de manera muy amena por el presidente Emmanuel Macron y Brigitte Macron en el Palacio del Elíseo.

Brigitte y Emmanuel Macron junto Hussein y Rajwa de Jordania. (Instagram/Al Hussein bin Abdullah II)
Brigitte y Emmanuel Macron junto Hussein y Rajwa de Jordania. (Instagram/Al Hussein bin Abdullah II)

Lea más: El príncipe Hussein de Jordania ya tiene a su pequeña Iman en casa

Los príncipes de Jordania se destacaron por su elegancia, sobre todo Rajwa, quien lució sobria y sofisticada con un sencillo maxivestido negro con mangas largas y capa, y en sus manos llevó un clutch dorado de Bottega Veneta.

La primera dama de Francia, Brigitte Macron, recibió a la princesa Rajwa Al Hussein de Jordania en el Palacio del Elíseo en París, Francia. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)
La primera dama de Francia, Brigitte Macron, recibió a la princesa Rajwa Al Hussein de Jordania en el Palacio del Elíseo en París, Francia. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)

Lea más: La fiebre real se apodera de Jordania por boda del príncipe heredero y Rajwa Al Saif

“Agradecido a Su Excelencia el Presidente Emmanuel Macron por la cálida bienvenida de hoy, y por la oportunidad de discutir el fortalecimiento de los lazos duraderos entre Jordania y Francia“, expresó el príncipe Hussein de Jordania en su cuenta de Instagram.

Los príncipes de Jordania, Rajwa Al Hussein y Hussein bin Abdullah junto a Emmanuel Macron y Brigitte Macron. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)
Los príncipes de Jordania, Rajwa Al Hussein y Hussein bin Abdullah junto a Emmanuel Macron y Brigitte Macron. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)

El príncipe Hussein, hijo mayor de Abdalá II y Rania, y su esposa Rajwa son los futuros reyes de Jordania y ya están dando sus primeros pasos en la diplomacia a nivel internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado