Los príncipes Hussein y Rajwa de Jordania visitan Francia

El príncipe Al Hussein bin Abdullah II y su esposa Rajwa de Jordania llegaron a Francia en una visita oficial y fueron recibidos de manera muy amena por el presidente Emmanuel Macron y Brigitte Macron en el Palacio del Elíseo.

Los príncipes de Jordania se destacaron por su elegancia, sobre todo Rajwa, quien lució sobria y sofisticada con un sencillo maxivestido negro con mangas largas y capa, y en sus manos llevó un clutch dorado de Bottega Veneta.

“Agradecido a Su Excelencia el Presidente Emmanuel Macron por la cálida bienvenida de hoy, y por la oportunidad de discutir el fortalecimiento de los lazos duraderos entre Jordania y Francia“, expresó el príncipe Hussein de Jordania en su cuenta de Instagram.

El príncipe Hussein, hijo mayor de Abdalá II y Rania, y su esposa Rajwa son los futuros reyes de Jordania y ya están dando sus primeros pasos en la diplomacia a nivel internacional.

