¡Timothée Chalamet y Kylie Jenner siguen juntos!

Timothée Chalamet (29) y Kylie Jenner (28) volvieron a mostrarse juntitos tras estar dos meses fuera del foco mediático, lo que había motivado el rumor de una supuesta separación.

La presencia de la famosa parejita durante un partido de la Serie Divisional de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Toronto Blue Jays en el Yankee Stadium, puso fin a los dimes y diretes acerca del supuesto fin de la relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner estuvieron sentados en primerísima fila en el Yankee Stadium de Nueva York y aunque trataron de pasar desapercibidos, no lo lograron y fueron blanco de los paparazzi presentes en el encuentro deportivo.