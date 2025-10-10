Gente

Los cantantes Male González y Jorge Ruiz Díaz celebran el primer año de Hanna Paula

Hoy es día de fiesta en el hogar de Male González y Jorge Ruiz Díaz Massi. Es que la más pequeñita de la familia, Hanna Paula, cumple un añito. Pasá y leé los conmovedores mensajes que los cantantes escribieron para celebrar la vida de su princesita.

10 de octubre de 2025 - 11:13
Male González y Jorge Ruiz Díaz con sus hijos Hanna Paula y Joaquín en la fiesta que ofrecieron tras el bautismo de la más pequeñita de la casa. (Instagram/Male González)
Hanna Paula Ruiz Díaz González llegó al mundo el 11 de octubre de 2024 en un sanatorio capitalino y hoy aquella bebecita ya cumple su primer añito. Sus orgullosos padres, los cantantes Male González y Jorge Ruiz Díaz Massi, le dedicaron emotivos mensajes en las redes.

“¡Feliz cumpleaños hijita hermosa, gracias por seguir enseñándome a ser una mejor mamá, gracias por llegar a mi vida! Simplemente gracias por existir”, escribió mamá Male González en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: “Que Dios y la virgen te bendigan, te protejan y te den salud siempre, que seas una niña feliz, una niña sana. Te amo hija”.

Lea más: ¡Los cantantes Male González y Jorge Ruiz Díaz ya tienen a Hanna Paula en brazos!

La tierna Hanna Paula hoy cumple un añito de vida y así de divina posó para la fotógrafa Araceli Lugo. (Instagram/Male González)
Y, por supuesto, papá Jorge Ruiz Díaz Massi tampoco se quedó atrás y expresó conmovido el día del primer añito de Hanna Paula: “Hace un año llegó esta princesa a nuestras vidas, llegó del más allá sin previo aviso, llegó a nuestro jardín a traer primavera y llenarnos de amor”.

Lea más: ¡Hanna Paula, la hija de Male González y Jorge Ruiz Díaz, ya es cristiana!

¡Familia feliz! Los Ruiz Díaz-González revelaron que una niña pronto llegará a su hogar. (Instagram/Male González)
Los Ruiz Díaz-González cuando se enteraron que Hanna Paula estaba en camino. (Instagram/Male González)

Luego, Jorge Ruiz Díaz continuó emocionado: “¡Feliz primer año de vida mi hija hermosa, papá, mamá y Joaquín están locos por vos y darían todo por vos! Sos la más pequeñita de la casa y de la familia. Que Dios te bendiga siempre con salud para que cumplas muchísimos años más. “Te amo mi princesita!”.

