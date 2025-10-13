Gente

Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, celebró el primer año de Mauri

La Miss Grand Paraguay 2020 Daisy Lezcano estuvo de fiesta ayer domingo. Es que su hijo Mauricio Jesús cumplió un añito. “¡Feliz cumpleaños amor de nuestras vidas, nuestro bebé para siempre!“, expresó la exreina de belleza en sus redes junto a las postales de Mauri captadas por Celeste Montaner.

13 de octubre de 2025 - 09:00
El risueño cumpleañero Mauricio Jesús posando con sus papis Daisy Lezcano y Hernán Bogarín.
El risueño cumpleañero Mauricio Jesús posando con sus papis Daisy Lezcano y Hernán Bogarín para la fotógrafa Celeste Montaner.

El tierno Mauricio Jesús, hijo de Daisy Lezcano y Hernán Bogarín, ayer 12 de octubre celebró su primer cumpleaños. Y para atesorar recuerdos de esta fecha tan importante para la familia Bogarín-Lezcano, la Miss Grand Paraguay 2020 vistió a Mauri con camisa y corbata para que pose con sus papis para la fotógrafa Celeste Montaner.

El tierno Mauri en su sesión de fotos con motivo de su primer añito de vida. (Instagram/Daisy Lezcano)
El tierno Mauri en su sesión de fotos con motivo de su primer añito de vida.

“Nuestro Mauri bebé cumple 1 año. ¡Feliz cumpleaños amor de nuestras vidas, nuestro bebé para siempre! Gracias por bendecirnos con tu existencia", expresó la Miss Grand Paraguay 2020 en las redes sociales.

La orgullosa mamá Daisy Lezcano con Mauri en brazos. (Instagram/Daisy Lezcano)
La orgullosa mamá Daisy Lezcano con Mauri en brazos.

“Qué rápido pasa el tiempo, hace un año a las 11:42 llegaste a cambiar nuestro mundo y nos enseñaste a ser padres. ¡Deseamos que seas un niño sano y feliz! Que Dios te bendiga siempre y nos permita estar a tu lado en cada momento! Te amamos tanto", se puede leer en la publicación conjunta en Instagram de Daisy Lezcano y su esposo Hernán Bogarín.

