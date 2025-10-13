Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, celebró el primer año de Mauri

El tierno Mauricio Jesús, hijo de Daisy Lezcano y Hernán Bogarín, ayer 12 de octubre celebró su primer cumpleaños. Y para atesorar recuerdos de esta fecha tan importante para la familia Bogarín-Lezcano, la Miss Grand Paraguay 2020 vistió a Mauri con camisa y corbata para que pose con sus papis para la fotógrafa Celeste Montaner.

“Nuestro Mauri bebé cumple 1 año. ¡Feliz cumpleaños amor de nuestras vidas, nuestro bebé para siempre! Gracias por bendecirnos con tu existencia", expresó la Miss Grand Paraguay 2020 en las redes sociales.

“Qué rápido pasa el tiempo, hace un año a las 11:42 llegaste a cambiar nuestro mundo y nos enseñaste a ser padres. ¡Deseamos que seas un niño sano y feliz! Que Dios te bendiga siempre y nos permita estar a tu lado en cada momento! Te amamos tanto", se puede leer en la publicación conjunta en Instagram de Daisy Lezcano y su esposo Hernán Bogarín.