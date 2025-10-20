Penélope Cruz recibió deslumbrante el Icon Award en la Academy Museum Gala

La actriz española Penélope Cruz se vistió de Chanel para retirar deslumbrante su Icon Award en la gala del Academy Museum 2025 en Los Ángeles, California.

La emblemática artista que en 2008 ganó el Óscar a la Mejor Actriz de Reparto recibió este nuevo galardón por su destacada trayectoria cinematográfica.

Lea más: Salma Hayek y Penélope Cruz, juntitas y divinas en una alfombra roja

Al más puro estilo de una diva de Hollywood, Penélope Cruz llegó enfundada en un precioso maxivestido de cristales y pedrería que llevaba la firma de Chanel, marca de la cual la actriz española es embajadora desde hace varios años.