Penélope Cruz recibió deslumbrante el Icon Award en la Academy Museum Gala

Penélope Cruz recibió el Icon Award en el marco de la Academy Museum Gala 2025 en Los Ángeles. La actriz de 51 años lució deslumbrante con un vestido de Chanel. ¡Pasá y mirá las mejores fotos de la española!

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 10:11
La actriz española Penélope Cruz llegó así de deslumbrante a la Gala del Academy Museum en Los Ángeles, California. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)
La actriz española Penélope Cruz llegó así de deslumbrante a la Gala del Academy Museum en Los Ángeles, California. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

La actriz española Penélope Cruz se vistió de Chanel para retirar deslumbrante su Icon Award en la gala del Academy Museum 2025 en Los Ángeles, California.

¡Siempre diosa! Penélope Cruz posando a su arribo a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine, Teatro Ted Mann. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
¡Siempre diosa! Penélope Cruz posando a su arribo a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine, Teatro Ted Mann. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

La emblemática artista que en 2008 ganó el Óscar a la Mejor Actriz de Reparto recibió este nuevo galardón por su destacada trayectoria cinematográfica.

La actriz española Penélope Cruz derrochó elegancia en la Academy Museum Gala en Los Ágeles, California. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)
La actriz española Penélope Cruz derrochó elegancia en la Academy Museum Gala en Los Ágeles, California. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

Al más puro estilo de una diva de Hollywood, Penélope Cruz llegó enfundada en un precioso maxivestido de cristales y pedrería que llevaba la firma de Chanel, marca de la cual la actriz española es embajadora desde hace varios años.