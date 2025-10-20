Penélope Cruz recibió deslumbrante el Icon Award en la Academy Museum Gala
Penélope Cruz recibió el Icon Award en el marco de la Academy Museum Gala 2025 en Los Ángeles. La actriz de 51 años lució deslumbrante con un vestido de Chanel. ¡Pasá y mirá las mejores fotos de la española!
Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 10:11
La actriz españolaPenélope Cruzse vistió de Chanel para retirar deslumbrante su Icon Award en la gala del Academy Museum 2025 en Los Ángeles, California.
La emblemática artista que en 2008 ganó el Óscar a la Mejor Actriz de Reparto recibió este nuevo galardón por su destacada trayectoria cinematográfica.
Al más puro estilo de una diva de Hollywood, Penélope Cruz llegó enfundada en un precioso maxivestido de cristales y pedrería que llevaba la firma de Chanel, marca de la cual la actriz española es embajadora desde hace varios años.