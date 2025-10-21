El capitán albirrojo Gustavo Gómez celebró la vida de su hijo Lucca

El capitán albirrojo Gustavo Gómez estuvo de fiesta, pues el más pequeñito de la casa, Lucca Emmanuel, completó su quinta vuelta al sol y fue agasajado por sus orgullosos papis con una divertida fiesta infantil que reunió a sus amiguitos en Sao Paulo, Brasil.

“¡Felices 5 años Lucca Emmanuel, damos gracias a Dios por tu vida! Te amamos Luqui“, escribió emocionado papá Gustavo Gómez en su cuenta de Instagram, donde compartió postales de la celebración del cumple de su niño.

Y mamá Jazmincita Torres no se quedó atrás y en la misma red social de la camarita felicitó a su principito expresando: “Felices 5 añitos, mi Lucca Emmanuel. Cinco años llenos de risas, abrazos y aventuras. Tu dulzura, tu energía y tu alegría iluminan nuestros días. Gracias por enseñarnos a ver el mundo con ojos de niño”.

Gustavo Gómez y Jazmín Torres llevan 11 años de casados y frutos de su amor llegaron al mundo Pía Constanza (9) y Lucca Emmanuel (5), los peques que llenan de alegría el hogar de los Gómez-Torres.

