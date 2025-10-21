Gente

El capitán albirrojo Gustavo Gómez celebró la vida de su hijo Lucca

Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja, celebró la vida de Lucca Emmanuel, segundo fruto de su amor con Jazmín Torres. “¡Damos gracias a Dios por tu vida! Te amamos Luqui", expresó el feliz papá en sus redes.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 08:57
El cumpleañero Lucca con sus papis Gustavo Gómez y Jazmín Torres, y su hermanita Pía.
El cumpleañero Lucca con sus papis Gustavo Gómez y Jazmín Torres, y su hermanita Pía.Instagram/Gustavo Gómez

El capitán albirrojo Gustavo Gómez estuvo de fiesta, pues el más pequeñito de la casa, Lucca Emmanuel, completó su quinta vuelta al sol y fue agasajado por sus orgullosos papis con una divertida fiesta infantil que reunió a sus amiguitos en Sao Paulo, Brasil.

¡Dos gotas de agua! Gustavo Gómez y su hijo Lucca Emmanuel. (Instagram/Gustavo Gómez)
¡Dos gotas de agua! Gustavo Gómez y su hijo Lucca Emmanuel. (Instagram/Gustavo Gómez)

“¡Felices 5 años Lucca Emmanuel, damos gracias a Dios por tu vida! Te amamos Luqui“, escribió emocionado papá Gustavo Gómez en su cuenta de Instagram, donde compartió postales de la celebración del cumple de su niño.

Lucca Emmanuel Gómez Torres disfrutó muchísimo su fiesta de cumpleaños. (Instagram/Gustavo Gómez)
Lucca Emmanuel Gómez Torres disfrutó muchísimo el día de su quinto cumpleaños. (Instagram/Gustavo Gómez)

Y mamá Jazmincita Torres no se quedó atrás y en la misma red social de la camarita felicitó a su principito expresando: “Felices 5 añitos, mi Lucca Emmanuel. Cinco años llenos de risas, abrazos y aventuras. Tu dulzura, tu energía y tu alegría iluminan nuestros días. Gracias por enseñarnos a ver el mundo con ojos de niño”.

Los tiernos hermanitos Lucca Emmanuel y Pía Constanza Gómez Torres. (Instagram/Gustavo Gómez)
Los tiernos hermanitos Lucca Emmanuel y Pía Constanza Gómez Torres. (Instagram/Gustavo Gómez)

Gustavo Gómez y Jazmín Torres llevan 11 años de casados y frutos de su amor llegaron al mundo Pía Constanza (9) y Lucca Emmanuel (5), los peques que llenan de alegría el hogar de los Gómez-Torres.

