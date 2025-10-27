Elton John celebró la vida de su esposo David Furnish: “Mi roca”

El sábado 25 de octubre fue día de fiesta en el hogar del emblemático cantante Elton John. ¿El motivo? Su esposo David Furnish llegó a los 63 años de vida y el artista británico lo llenó de mimos, regalos y un tierno mensaje en redes.

“¡Feliz cumpleaños a mi roca, David Furnish! Te quiero mucho, que tengas el mejor día", expresó Sir Elton John en su cuenta de Instagram, donde compartió dos fotografías junto a su esposo.

El cumpleañero David Furnish también escribió unas líneas en la red social de la camarita: “Agradecido por otra vuelta alrededor al sol. Muchas gracias a todos los que se pusieron en contacto para desearme un feliz cumpleaños. Muchas gracias a Elton John, Zachary y Elijah por el mejor día”.

Elton John y David Furnish llevan tres décadas juntos y en diciembre cumplirán 11 años de casados. Sir Elton y su esposo David son padres de Zachary (14) y Elijah (12), nacidos por gestación subrogada.

