Natti Natasha en la dulce espera: “Hay momentos que te detienen el alma”

“Hay momentos que te detienen el alma… Hoy viví uno de ellos. Ver a mis padres disfrutar de esta etapa conmigo, a Vida tocando mi barriguita y al papá de nuestra princesa compartiendo este instante tan puro… es sentir que la vida me abrazó completo", escribió Natti Natasha (38) en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 35 millones de seguidores.
“Dios ha sido tan bueno conmigo… me regaló la oportunidad de vivir el amor en todas sus formas: como hija, como madre y como pareja. Este recuerdo quedará grabado para siempre en mi corazón", destacó Natti Natasha al compartir cómo fue la creación en yeso de un modelo de su pancita de seis meses de embarazo para así inmortalizar este momento de su vida.
Natti Natasha y Raphy Pina ya son padres de Vida Isabelle y en pleno escenario de los recientes Premios Juventud revelaron que otra niña está en camino y se llamará Dominique Isabelle.