Natti Natasha en la dulce espera: “Hay momentos que te detienen el alma”

Natti Natasha espera su segunda hija, fruto de su relación con Raphy Pina. La cantante dominicana vivió un fin de semana muy especial junto su familia y se mostró emocionada al sentir tanto amor hacia ella y su bebé en camino.

Por ABC Color
27 de octubre de 2025 - 11:13

“Hay momentos que te detienen el alma… Hoy viví uno de ellos. Ver a mis padres disfrutar de esta etapa conmigo, a Vida tocando mi barriguita y al papá de nuestra princesa compartiendo este instante tan puro… es sentir que la vida me abrazó completo", escribió Natti Natasha (38) en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 35 millones de seguidores.

Natti Natasha y su hijita Vida, la niña que pronto será hermanita mayor de Dominique. (Instagram/Natti Natasha)
Natti Natasha y su hijita Vida tocando la pancita con Dominique a bordo. (Instagram/Natti Natasha)

“Dios ha sido tan bueno conmigo… me regaló la oportunidad de vivir el amor en todas sus formas: como hija, como madre y como pareja. Este recuerdo quedará grabado para siempre en mi corazón", destacó Natti Natasha al compartir cómo fue la creación en yeso de un modelo de su pancita de seis meses de embarazo para así inmortalizar este momento de su vida.

Natti Natasha y Raphy Pina con su hija Vida Isabelle, la pequeña que pronto será hermana mayor. (Instagram/Natti Natasha)
Natti Natasha y Raphy Pina ya son padres de Vida Isabelle y en pleno escenario de los recientes Premios Juventud revelaron que otra niña está en camino y se llamará Dominique Isabelle.