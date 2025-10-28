Gente

Chris Evans y Alba Baptista ya tienen a su hija en brazos

El famoso actor Chris Evans y su esposa Alba Baptista se estrenan como padres. ¡Sí! El Capitán América ya tiene a su primera hija en brazos, según medios internacionales.

Por ABC Color
28 de octubre de 2025 - 17:55
El actor estadounidense Chris Evans y la actriz portuguesa Alba Baptista se estrenan como padres. (Michael TRAN / AFP)
Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primera hija. Así lo anunciaron medios internacionales como TMZ y People.

Chris Evans y Alba Baptista dieron la bienvenida a Alma Grace hace unos días. (Michael TRAN / AFP)
La primogénita de Chris Evans, quien da vida al Capitán América, y su esposa portuguesa Alba Baptista llegó al mundo el pasado viernes 24 de octubre. Cuentan que la niña se llama Alma Grace.

¡Pura felicidad! Chris Evans y Alba Baptista.
¡Pura felicidad! Se agranda la familia de Chris Evans y Alba Baptista con la llegada de la pequeña Alma.

Chris Evans y Alba Baptista unieron sus vidas en setiembre de 2023 en dos ceremonias, una en Massachusetts y otra en Portugal. Hoy, la parejita ya disfruta la llegada de su primera hija.