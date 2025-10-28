Chris Evans y Alba Baptista ya tienen a su hija en brazos

Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primera hija. Así lo anunciaron medios internacionales como TMZ y People.

La primogénita de Chris Evans, quien da vida al Capitán América, y su esposa portuguesa Alba Baptista llegó al mundo el pasado viernes 24 de octubre. Cuentan que la niña se llama Alma Grace.

Chris Evans y Alba Baptista unieron sus vidas en setiembre de 2023 en dos ceremonias, una en Massachusetts y otra en Portugal. Hoy, la parejita ya disfruta la llegada de su primera hija.