Gente

Los reyes de Holanda y la princesa Amalia celebran los 750 años de Ámsterdam

Los reyes Guillermo y Máxima de Holanda junto a su hija, la princesa Amalia, estuvieron presentes en el concierto de celebración de los 750 años de Ámsterdam. Los tres integrantes de la familia real acudieron elegantísimos y se mostraron muy sonrientes al saludar a los presentes.

Por ABC Color
28 de octubre de 2025 - 13:11
Los reyes holandeses Guillermo Alejandro y Máxima junto a la princesa Catalina Amalia saludan en la Celebración Nacional de los 750 años de Ámsterdam.
El rey holandés Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Amalia no se perdieron la Celebración Nacional de los 750 años de Ámsterdam. El concierto fue en el marco del cierre del año jubilar y tuvo lugar en Museumplein, en Ámsterdam, Países Bajos.

El rey holandés Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Catalina Amalia fueron recibidos por la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, a su llegada para la Celebración Nacional de los 750 años de Ámsterdam. (EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN)
La familia real holandesa fue recibida por la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, antes de ingresar al concierto de Celebración Nacional de los 750 años de Ámsterdam en el Museumplein.

Lo llamativo de la velada de festejo fue que la princesa Amalia lució un vestido verde histórico en tan importante ocasión. Cuentan que el traje perteneció a la reina Beatriz, su abuela, y que también alguna vez lo llevó la reina Máxima.

Los reyes Guillermo y Maxima con la princesa Catharina-Amalia en la celebración de los 750 años de Ámsterdam. (EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN)
