Los reyes de Holanda y la princesa Amalia celebran los 750 años de Ámsterdam

Los reyes Guillermo y Máxima de Holanda junto a su hija, la princesa Amalia, estuvieron presentes en el concierto de celebración de los 750 años de Ámsterdam. Los tres integrantes de la familia real acudieron elegantísimos y se mostraron muy sonrientes al saludar a los presentes.