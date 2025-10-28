Los reyes de Holanda y la princesa Amalia celebran los 750 años de Ámsterdam

El rey holandés Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Amalia no se perdieron la Celebración Nacional de los 750 años de Ámsterdam. El concierto fue en el marco del cierre del año jubilar y tuvo lugar en Museumplein, en Ámsterdam, Países Bajos.
Lea más: ¡Mirá las postales del Día del Rey de Holanda!
La familia real holandesa fue recibida por la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, antes de ingresar al concierto de Celebración Nacional de los 750 años de Ámsterdam en el Museumplein.
Lea más: Te mostramos las postales de Máxima de Holanda y sus hijas en el Día del Príncipe
Lo llamativo de la velada de festejo fue que la princesa Amalia lució un vestido verde histórico en tan importante ocasión. Cuentan que el traje perteneció a la reina Beatriz, su abuela, y que también alguna vez lo llevó la reina Máxima.