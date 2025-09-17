Te mostramos las postales de Máxima de Holanda y sus hijas en el Día del Príncipe

El rey holandés Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesas Amalia, Alexia y Ariane lucieron sus mejores galas en el Día del Príncipe, evento que se celebra el tercer martes de setiembre y durante el cual el gobierno de Holanda revela sus planes para el año próximo
La familia real holandesa partió del Palacio Noordeinde hacia el Teatro Real durante el Día del Príncipe en La Haya, Países Bajos. Y fueron la reina Máxima y sus hijas las que se llevaron todas las miradas con sus elegantes looks.
Lo novedoso fue que la reina Máxima repitió el vestido que ya había usado en el Día del Príncipe del 2011. Y 14 años después, la prenda le sigue quedando perfecta a la soberana de raíces argentinas.
La princesita Ariane llevó un vestido que tenía la firma de Victoria Bekcham, Amalia lució un atuendo en amarillo mantequilla de la marca italiana Taller Marmo y Alexia eligió un maxivestido color berenjena.
