Te mostramos las postales de Máxima de Holanda y sus hijas en el Día del Príncipe

La familia real holandesa celebró el Día del Príncipe y los grandes protagonistas fueron el rey Guillermo Federico y la reina Máxima con sus tres hijas. ¡Pasá, que te mostramos las mejores postales!

17 de septiembre de 2025 - 08:00
El rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Amalia llegando muy elegantes al Royal Theatre en el Día del Príncipe. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL / POOL)
El rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Amalia llegando muy elegantes al Royal Theatre en el Día del Príncipe. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL / POOL) SEM VAN DER WAL / POOL

El rey holandés Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesas Amalia, Alexia y Ariane lucieron sus mejores galas en el Día del Príncipe, evento que se celebra el tercer martes de setiembre y durante el cual el gobierno de Holanda revela sus planes para el año próximo

El rey holandés Guillermo Alejandro, la reina Máxima, la princesa Amalia, la princesa Ariane y la princesa Alexia saludan a los espectadores desde el balcón del Palacio Noordeinde durante el Día del Príncipe. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL)
El rey holandés Guillermo Alejandro, la reina Máxima, la princesa Amalia, la princesa Ariane y la princesa Alexia saludan a los espectadores desde el balcón del Palacio Noordeinde durante el Día del Príncipe. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL)

La familia real holandesa partió del Palacio Noordeinde hacia el Teatro Real durante el Día del Príncipe en La Haya, Países Bajos. Y fueron la reina Máxima y sus hijas las que se llevaron todas las miradas con sus elegantes looks.

Máxima de Holanda dirigiéndose del Noordeinde Palace al Royal Theatre. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL / POOL)
Máxima de Holanda dirigiéndose del Noordeinde Palace al Royal Theatre. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL / POOL)

Lo novedoso fue que la reina Máxima repitió el vestido que ya había usado en el Día del Príncipe del 2011. Y 14 años después, la prenda le sigue quedando perfecta a la soberana de raíces argentinas.

El rey holandés Guillermo Alejandro, con la reina Máxima a su lado, lee el Discurso del Trono a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes en el Teatro Real de La Haya, Países Bajos. (EFE/EPA/JEROEN JUMELET / POOL)
El rey holandés Guillermo Alejandro, con la reina Máxima a su lado, lee el Discurso del Trono a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes en el Teatro Real de La Haya, Países Bajos. (EFE/EPA/JEROEN JUMELET / POOL)

La princesita Ariane llevó un vestido que tenía la firma de Victoria Bekcham, Amalia lució un atuendo en amarillo mantequilla de la marca italiana Taller Marmo y Alexia eligió un maxivestido color berenjena.

