Carlos III y Camila de Inglaterra visitan el templo hindú Neasden

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila fueron hasta el BAPS Shri Swaminarayan Mandir, más conocido como el “Templo de Neasden”, al noroeste de Londres.

El templo hindú tradicional de piedra celebró su aniversario número 30 y los reyes Carlos y Camila fueron la invitados especiales al festejo.

"Celebrando 30 años del Templo Neasden. Hoy temprano, el Rey y la Reina visitaron el primer templo de piedra hindú tradicional de Europa. Tanto el Rey como la Reina han estado en el Templo antes. En 1996, Su Majestad, como Príncipe de Gales, hizo una visita oficial, el año después de su apertura”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la familia real británica.

“Durante el compromiso de hoy, Sus Majestades se reunieron con fieles y representantes de las iniciativas de impacto social y comunitario apoyadas por el Templo, incluyendo El Proyecto Felix y Mujeres del Mundo (WoW)”, destaca la publicación en redes de The Royal Family.

La cuenta de Instagram del Templo Neasden también se refiere a la visita de los reyes de Gran Bretaña: “Un sincero agradecimiento a Sus Majestades el Rey Carlos III y la Reina Camilla por su visita al Templo Neasden para conmemorar su 30 aniversario. Su presencia hizo esta celebración alegre y memorable para toda la comunidad”.