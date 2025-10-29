Gente
29 de octubre de 2025 - 17:46

Carlos III y Camila de Inglaterra visitan el templo hindú Neasden

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila a su llegada al BAPS Shri Swaminarayan Mandir, más conocido como el Templo de Neasden.
El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila visitaron el Templo de Neasden con motivo de su aniversario número 30. Los monarcas británicos fueron recibidos con honores en el templo hindú ubicado en el noroeste de Londres.

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila fueron hasta el BAPS Shri Swaminarayan Mandir, más conocido como el “Templo de Neasden”, al noroeste de Londres.

El templo hindú tradicional de piedra celebró su aniversario número 30 y los reyes Carlos y Camila fueron la invitados especiales al festejo.

El rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña posan para una fotografía durante su visita al Templo de Neasden. (Aaron Chown / POOL / AFP)
"Celebrando 30 años del Templo Neasden. Hoy temprano, el Rey y la Reina visitaron el primer templo de piedra hindú tradicional de Europa. Tanto el Rey como la Reina han estado en el Templo antes. En 1996, Su Majestad, como Príncipe de Gales, hizo una visita oficial, el año después de su apertura”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la familia real británica.

El rey Carlos III y la reina Camila observan una maqueta de un nuevo templo que se construirá en París, durante su visita al BAPS Shri Swaminarayan Mandir, más conocido como el Templo de Neasden, en Londres. (Aaron Chown / POOL / AFP)
“Durante el compromiso de hoy, Sus Majestades se reunieron con fieles y representantes de las iniciativas de impacto social y comunitario apoyadas por el Templo, incluyendo El Proyecto Felix y Mujeres del Mundo (WoW)”, destaca la publicación en redes de The Royal Family.

El rey Carlos III de Gran Bretaña recibe un obsequio durante una visita al BAPS Shri Swaminarayan Mandir, más conocido como el Templo de Neasden. (Aaron Chown / POOL / AFP)
El rey Carlos III de Gran Bretaña recibe un obsequio durante una visita al BAPS Shri Swaminarayan Mandir, más conocido como el Templo de Neasden. (Aaron Chown / POOL / AFP)

La cuenta de Instagram del Templo Neasden también se refiere a la visita de los reyes de Gran Bretaña: “Un sincero agradecimiento a Sus Majestades el Rey Carlos III y la Reina Camilla por su visita al Templo Neasden para conmemorar su 30 aniversario. Su presencia hizo esta celebración alegre y memorable para toda la comunidad”.