Hailey y Justin Bieber, juntitos apoyando a los Toronto Blue Jays

Justin Bieber y Hailey Bieber estuvieron presentes en las gradas para ver el tercer partido de la Serie Mundial 2025 entre los Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers. La cita deportiva fue en el Dodger Stadium en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

El músico canadiense Justin Bieber y su esposa, la modelo y socialité estadounidense Hailey Rodhe Bieber, llegaron de la manito al estadio, hasta donde fueron a apoyar a los Toronto Blue Jays, equipo profesional de béisbol de Toronto, Canadá.

Justin Bieber llevó una camiseta celeste en honor al equipo de su país y su esposa Hailey lució una sudadera blanca con capucha. ¿Con quién se habrá quedado el pequeño Jack Blues mientras su papis fueron al partido de béisbol?