29 de octubre de 2025 - 08:00

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca, elegantísimos en Letonia

¡Muy elegantes! El rey Federico y la reina Mary de Dinamarca asistieron a una cena de estado en el Castillo de Riga durante su visita a Letonia.
Los reyes Federico y Mary de Dinamarca deslumbraron en el banquete de gala que tuvo lugar en el Castillo de Riga en el marco de una visita histórica de los monarcas daneses a Letonia. ¡Adelante!

Por ABC Color

El rey Federico X de Dinamarca y la reina Mary llegaron a Letonia en una visita oficial y el presidente del país báltico, Edgars Rinkevics, ofreció una recepción de gala para darles la bienvenida.

El rey Federico X de Dinamarca y la reina Mary junto al presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, y el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, en una cena de estado en el Castillo de Riga. (EFE/EPA/Ida Marie Odgaard)
Los reyes de Dinamarca se encuentran en Letonia en una visita de estado que durará dos días y finalizará hoy 29 de octubre.

El rey Federico X y la reina Mary llegaron elegantísimos al Castillo de Riga, donde tuvo lugar el banquete en honor a ambos.

¡Divina! La reina Mary de Dinamarca con un vestido rojo y una delicada tiara. (EFE/EPA/Ida Marie Odgaard)
La soberana danesa optó por un maxivestido rojo con escote mariposa que la dejaba como una verdadera “Lady in red” y una delicada tiara que adquirió en una subasta.

