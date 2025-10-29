Los reyes Federico y Mary de Dinamarca, elegantísimos en Letonia

El rey Federico X de Dinamarca y la reina Mary llegaron a Letonia en una visita oficial y el presidente del país báltico, Edgars Rinkevics, ofreció una recepción de gala para darles la bienvenida.

Los reyes de Dinamarca se encuentran en Letonia en una visita de estado que durará dos días y finalizará hoy 29 de octubre.

El rey Federico X y la reina Mary llegaron elegantísimos al Castillo de Riga, donde tuvo lugar el banquete en honor a ambos.

La soberana danesa optó por un maxivestido rojo con escote mariposa que la dejaba como una verdadera “Lady in red” y una delicada tiara que adquirió en una subasta.

