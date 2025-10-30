Jazmín Pazos anuncia emocionada que será abuela por segunda vez

Jazmín Pazos compartió su felicidad con sus seguidores en Instagram al revelar que pronto será abuela otra vez. La mayor de sus hijas, Adriana Franco Pazos, está lista para debutar como mamá.

“Llega más amor a nuestra querida familia de la mano de una nueva princesita, te esperamos con ansias tesorito para llenarte de muchos mimos, inmenso amor y explosión de cariño”, escribió la conductora Jazmín Pazos para anunciar la tierna noticia.

“¡Gracias Dios por tan bella bendición! Les amamos con el alma, felicidades Adri y Gul”, destacó Jazmín Pazos junto a las postales de la fiesta de revelación de sexo del bebé en camino.

Jazmín Pazos y su esposo Daniel Franco ya son abuelos de Luciana, hija de su primogénito Esteban Franco Pazos y Ximena Acosta. Y pronto, otra niñita se sumará a la familia para ser la compañerita de juegos y travesuras de su primita Lu y la segunda mimada sobrina de la tía Paloma.

