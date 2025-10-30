Gente
30 de octubre de 2025 - 14:57

Jazmín Pazos anuncia emocionada que será abuela por segunda vez

Jazmín Pazos está feliz porque su hija Adriana le dará una nieta.
Jazmín Pazos está feliz porque su hija Adriana le dará una nieta.Instagram/Jazmín Pazos

La conductora Jazmín Pazos utilizó sus redes sociales para anunciar feliz y emocionada que será abuela por segunda vez. Su hija Adriana Franco Pazos está en la dulce espera de una niña.

Por ABC Color

Jazmín Pazos compartió su felicidad con sus seguidores en Instagram al revelar que pronto será abuela otra vez. La mayor de sus hijas, Adriana Franco Pazos, está lista para debutar como mamá.

“Llega más amor a nuestra querida familia de la mano de una nueva princesita, te esperamos con ansias tesorito para llenarte de muchos mimos, inmenso amor y explosión de cariño”, escribió la conductora Jazmín Pazos para anunciar la tierna noticia.

Lea más: Jazmín Pazos celebró sus 33 años de matrimonio: “El amor verdadero no es una utopía”

Jazmín Pazos y su esposo Daniel Franco con los futuros papis Adri y Gul en la fiesta de revelación de sexo del bebé en camino. (Instagram/Jazmín Pazos)
Jazmín Pazos y su esposo Daniel Franco con los futuros papis Adri y Gul en la fiesta de revelación de sexo del bebé en camino. (Instagram/Jazmín Pazos)

“¡Gracias Dios por tan bella bendición! Les amamos con el alma, felicidades Adri y Gul”, destacó Jazmín Pazos junto a las postales de la fiesta de revelación de sexo del bebé en camino.

Lea más: Vivian Benítez y Jazmín Pazos disfrutan del verano en Punta del Este

La dulce Luciana, primera nieta de Jazmín Pazos, espera con ansias a su primita. (Instagram/Jazmín Pazos)
La dulce Luciana, primera nieta de Jazmín Pazos, espera con ansias a su primita. (Instagram/Jazmín Pazos)

Jazmín Pazos y su esposo Daniel Franco ya son abuelos de Luciana, hija de su primogénito Esteban Franco Pazos y Ximena Acosta. Y pronto, otra niñita se sumará a la familia para ser la compañerita de juegos y travesuras de su primita Lu y la segunda mimada sobrina de la tía Paloma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jazmín Pazos y Daniel Franco con sus hijos Esteban, Adriana y Paloma, y su nieta Luciana. (Instagram/Jazmín Pazos)
Jazmín Pazos y Daniel Franco con sus hijos Esteban, Adriana y Paloma, y su nieta Luciana. Pronto se sumará otra niñita a la postal familiar. (Instagram/Jazmín Pazos)