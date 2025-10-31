Mark Zuckerberg, orgulloso de su esposa Priscilla Chan

Mark Zuckerberg se mostró muy orgulloso de su esposa, Priscilla Chan, cofundadora y co-CEO de la Iniciativa Chan Zuckerberg (CZI). La dama que también es pediatra y filántropa recibió el Premio WSJ Innovador del Año en una ceremonia realizada en Nueva York.

"Orgulloso de mi increíble esposa Priscilla por ganar el premio WSJ Innovator del Año por su trabajo en nuestra filantropía avanzando en la ciencia para curar y prevenir enfermedades", expresó emocionado Mark Zuckerberg en su cuenta de Instagram, donde dedicó el emotivo mensaje a su compañera de vida.

Mark Zuckerberg y la doctora Priscilla Chan comenzaron a salir en el 2003 cuando ambos eran alumnos de la Universidad de Harvard y en el 2012 dieron el “sí, quiero”. La famosa pareja tiene tres hijas: Máxima, August y Aurelia.