Gente
31 de octubre de 2025 - 08:00

Mark Zuckerberg, orgulloso de su esposa Priscilla Chan

Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, en los Premios a la Innovación del WSJ en Nueva York.
Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, en los Premios a la Innovación del WSJ en Nueva York. 002809+0000 ANGELA WEISS

El empresario estadounidense Mark Zuckerberg se mostró muy feliz porque su esposa, la doctora Priscilla Chan, fue galardonada con el Premio WSJ Innovador del Año. “Orgulloso de mi increíble esposa”, destacó el CEO de Meta.

Por ABC Color

Mark Zuckerberg se mostró muy orgulloso de su esposa, Priscilla Chan, cofundadora y co-CEO de la Iniciativa Chan Zuckerberg (CZI). La dama que también es pediatra y filántropa recibió el Premio WSJ Innovador del Año en una ceremonia realizada en Nueva York.

¡Muy elegantes! Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan en los WSJ Innovator Awards en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Muy elegantes! Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan en los WSJ Innovator Awards en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)

Lea más: ¡Nació Aurelia, la tercera hija de Mark Zuckerberg!

"Orgulloso de mi increíble esposa Priscilla por ganar el premio WSJ Innovator del Año por su trabajo en nuestra filantropía avanzando en la ciencia para curar y prevenir enfermedades", expresó emocionado Mark Zuckerberg en su cuenta de Instagram, donde dedicó el emotivo mensaje a su compañera de vida.

Lea más: Zuckerberg y el tropiezo tecnológico: gafas inteligentes que no conectan

"Orgulloso de mi increíble esposa Priscilla", expresó Mark Zuckerberg en sus redes sociales. (ANGELA WEISS / AFP)
"Orgulloso de mi increíble esposa Priscilla", expresó Mark Zuckerberg en sus redes sociales. (ANGELA WEISS / AFP)

Mark Zuckerberg y la doctora Priscilla Chan comenzaron a salir en el 2003 cuando ambos eran alumnos de la Universidad de Harvard y en el 2012 dieron el “sí, quiero”. La famosa pareja tiene tres hijas: Máxima, August y Aurelia.